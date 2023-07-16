【燒光了火柴】陳曉東恨拍港產片演警察　自認典型處女座有「精神潔癖」：反覆批判自己

▲ 陳曉東接受TOPick訪問大談個人秘史。

歌手陳曉東早前推出廣東新歌《燒光了火柴》，MV「神還原」1997年主演電影《初戀無限Touch》，上架至今已擁33萬次瀏覽，樂迷與網民大讚經典，回憶返晒嚟！東東接受TOPick訪問時，不但分享自己初戀故事，處女座的他更坦承有「精神潔癖」，自我要求極高。

東東指《燒光了火柴》起初計劃並非如此，後來交由填詞人打寫出完美歌詞。

他坦言製作時從沒想過有如此熱烈的反應，效果比預期好：「歌曲出來後收到很多好評，大家都說這是《劃火柴》的延續版，我連續聽了《劃火柴》和《燒光了火柴》也很認同。」自去年10月在西九龍文化區舉行演唱會後，就開始製作歌曲，籌備了半年之久。

【燒光了火柴】陳曉東新歌MV重塑「初戀」掀回憶殺 東東劃火柴領悟人生

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親自揀角

至於《初戀無限Touch》經典場面於MV重現，東東指歌曲概念為回望過去人和事：「看回以前的自己，會不會有一個回心微笑呢？要找回這種幸福感，以及對周圍事物珍惜的心情。」

他透露導演是《初戀無限Touch》的忠粉，因此二次創作將當中的經典情節放在MV中，「拍攝這部MV絕不容易，最大難度是要在短時間物色所有戲服和景場，而且於一日內完成拍攝。雖然我在MV出鏡不多，但幾乎跟足每一場拍場。由於重演不少電影經典場面，我在現場分享當年拍攝電影的心情。」

▲ 陳曉東向男女主角分享拍攝《初戀無限Touch》時的感受。

MV男主角甚有東東當年的影子，他透露有份選角，指男主角的氣質與性格跟「沈志康」（戲中角色名）特別相似：「他性格比較害羞，因為這個原因，我覺得很適合，跟電影內的人物狀態很似。」

東東透露今次回港計劃打造數首廣東歌，現正密謀安排第二首歌曲推出，問到是否以多部曲形式派台？他表示以不同曲式面世，未必有關連，希望重新面貌帶給大家。

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渴望拍港產片

自2003年轉戰台灣、內地發展演藝事業，如今突然回歸香港樂壇，向來「坐唔定」的東東表示想作不同的新嘗試：「我不能永遠專做一件事，很容易感到苦悶，就如住在北京久了，就想找一些東西回香港做。現階段想做歌曲新嘗試，完成後或許開演唱會，又或者拍戲，之後又再做歌......」

談及未來大計，除了推出數首廣東歌，他透露可能明年將舉辦巡迴演唱會，不過一切還未確實。

▲ 陳曉東恨拍港產片，尤其最想演警察一角。（陳慧安 攝）

此外，久未於香港影壇露面的東東似乎戲癮大發，直言恨拍一部港產片：「但要適合目前的定位，畢竟以前演的都是學生的青春劇，我已脫離此範疇很久，哈哈。」

他坦言想拍一套「有內容的」，而最想演是警察：「其實喜歡演一些比較cool的角色，比如警察，因為我也有嚴厲、苛刻的一面，我做CID應該很OK！電視劇演過皇帝，以往飾演一些霸道總裁角色，台灣與內地劇迷也蠻喜歡。」

東東透露太太和兩名女兒目前在北京，而母親則在香港，他將香港、內地兩邊走：「目前宣傳期會多留時間在港，之後會內地、香港兩邊走，其實也是一張機票的事情。」

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初戀成健身動力

新歌勾起初戀回憶，東東的初戀又會是如何？他在訪問中大方分享中學時期的清純愛情，並形容初戀既深刻卻又特別脆弱：「我的初戀在中學時期，尚算甜蜜的，但最後也是無疾而終。」

東東自爆初中是「四眼男孩」，自嘲似青蛙，而且身形瘦削未發育，跟「男神」兩字有一段很遠的距離，笑說：「初戀情人就是這樣不要我了，她說喜歡史泰龍，嫌我太瘦。你看我心理陰影有多大，現在仍在健身中！」

▲ （陳慧安 攝）

由青蛙蛻變成男神，原來最大功勞是東媽。東東指母親眼見兒子被狠飛後，即帶他重新打造形象：「媽媽見我失戀如此傷痛，即帶我去電髮、配隱形眼鏡，從此便打開了我的市場！」

他續指從此亦打開了他的「天空」，提高自我要求：「自此我對穿校服也甚有要求，一定要燙好才會穿。」直到高中時期開始，東東在校內大受歡迎，成為女同學們的男神。

說回年少時，他坦承脾氣大容易發洩無情力，導致膊頭脫臼，同年脫臼次數達8次。

由於跌打師傅前來需時，有數次花足兩個小時才到達，向來學習能力極高的東東自學為自己駁回手臼：「有次下雨天，我駕車到加油站，下車時不慎滑倒再次脫臼。我在大雨中開著車門，捉住安全扶手為自己駁回。自此便提醒了我要多做健身，強化背肌、肩膀，才真正展開健身生涯。」

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「精神潔癖」為凍齡心得之一？

現年47歲的東東保養得宜，擁有一副健碩身材。談及凍齡心得，他表示已戒掉糖份多年，晚餐盡量不吸收澱粉質，多數回家吃住家飯，甚少吃街外食物：「有時忍不住會吃一點澱粉質，不會過份虐待自己。唯一要撇的陋習就是減少咖啡，還有吃多點水果。」

東東還有一招獨門凍齡秘訣，他認為生活上保持整潔，也是一種良好的凍齡妙法，繼而自揭不但有潔癖，更有「精神潔癖」。他說：「我很喜歡香氣的東西，香膏、香水、空間噴霧等等，家裡屬於我的位置，所有東西要按角度去放，比如衣櫃要歸類色系。如果親自執拾衣櫃，我會把衣服褶到同一大小。」更加的是，最不能容忍地方污糟邋遢。

▲ （陳慧安 攝）

東東透露有次親身向傭人示範抹雪櫃，抹了足足兩小時：「家中雪櫃是鋼面，很容易積聚油漬，傭人抹得不夠乾淨，我親身示範最後抹到新的一樣。（對身邊人同樣要求高？）希望他們定立好標準，不要讓自己輕易便過關。」

他續指：「處女座發作起來很極致，『chur』盡自己。我有很強的自省能力、批判能力、分辨能力，會反覆批判自己做的事，從不會讓工作有任何拖延的一刻。」

場地：九龍海逸君綽酒店

記者：馮雪怡

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