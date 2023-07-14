【高球】港隊成員奪青錦賽團體冠軍　高球將升格A級精英項目

▲ 香港高爾夫球代表15歲球手劉弦（Arianna Lau）和韓紫琳（Sophie Han）於 在美國聖地亞哥舉行的 IMG 學院青少年世界高爾夫球錦標賽奪得 15 至 18 歲女子團體 賽冠軍，同時於 15 至 18 歲女子個人賽並列亞軍，助力高球歷史性升格香港體育學院「A 級」精英體育項目。（高協提供）

香港高爾夫球代表隊成員劉弦（Arianna Lau）和韓紫琳（Sophie Han）於在美國聖地亞哥舉行的IMG學院青少年世界高爾夫球錦標賽上，以低於標準桿10桿的422桿（137-144-141）佳績奪得15至18歲女子團體賽冠軍，同時於15至18歲女子個人賽並列亞軍。

中國香港高爾夫球協會稱，香港高球手近年的傑出表現已達到香港體育學院要求的水平，令高球於2025年將歷史性升格為體院「A 級」精英體育項目。中國香港高爾夫球協會行政總裁賴以尊表示，高球運動獲升格為『A 級』精英體育項目，將讓香港 高球代表獲得更多訓練資助及運動員發展支援。然而除了上述支援，鍛鍊臨場實戰能 力亦是培育國際級球手的關鍵。

賴以尊續稱，政府計劃在收回舊球場32公頃土地，將其開放為公園，進一步縮減早已緊絀的高球資源，將大大影響高球運動的長遠發展。舊球場更是香港唯一可以在雨季舉辦國際賽事的場地。高協希望政府能長遠解決訓練場地不足的問題，並促成更多國際級賽事落戶香港，讓本地年青球手汲取實戰經驗，為日後在國際球壇大放異彩奠定良好基礎。

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責任編輯：楊佩瑩