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【渣甸山百科】與毛孩散步 漫遊港島後花園——渣甸山

休閒消費 10:00 2023/07/17

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

愈來愈多香港人飼養寵物。據政府統計處於2018年的調查，本港飼養狗隻的數目便超過22萬，而飼養貓隻的數目則超過18萬。飼主們當然希望給各位「主子」最好的生活條件，舒適的居所固然是主子的安樂窩，不過戶外空間同樣不可忽視。尤其狗狗需要「放電」，如果主人可與愛犬遠離鬧市、漫步郊野，未嘗不是賞心樂事。想帶主子到郊遊毋須舟車勞頓，坐落於鬧市中有一個隱世天堂，絕對是飼主與愛犬們理想的後花園，就是港島東半山上的渣甸山。

郊遊徑植物繁茂　與主子親親大自然

說到渣甸山，許多人都會聯想到豪宅區。的確，清幽的環境加上居高臨下的景觀，大大提高該地段的「身價」。與此同時，這個海拔433米的山峰毗鄰多條行山路徑，並可飽覽大潭水塘、港島北部及九龍的景色，成為郊遊的好去處，也是與愛犬漫步的理想地。

想與愛犬輕鬆漫步，位於與渣甸山右連的畢拿山附近有一條黃泥涌樹木研習徑。這條研習徑是金督馳馬徑一部分，屬黃泥涌峽道至畢拉山段，全長約兩公里，上落幅度小；加上全徑皆由石塊或混凝土鋪設，無論對人和寵物來說行走的難度較低。由於有溪澗流經令研習徑一帶樹木茂盛，故有不少林鳥活動，甚至有機會見到黑領噪鶥、大山雀、相思鳥等。主子遇上各式雀鳥的情況，相信會是有趣的畫面。

出發前做足準備　留意路段情況

如果愛寵有運動習慣，可以應付較長的路程，可以挑戰由黃泥涌水塘公園起步前往淺水灣，全程大約需兩小時。沿途經紫羅蘭山徑，可欣賞到吊鐘花等多款特別的植物。惟需注意紫羅蘭山徑前半段是引水道，平坦易走，但後段淺水灣後山的路則下臨懸崖，且較為濕滑，且部分路段凹凸不平，所以必須注意主子們的安全。

愛寵有運動習慣，可以應付較長的路程，可以挑戰由黃泥涌水塘公園起步前往淺水灣，全程大約需兩小時。

跟主子郊遊當然是讓牠們放電、享受自然的好方法。不過與寵物出發前，飼主們必須注意以下事項：首先，必須確保寵物的體能與健康是否足以府應付行程。第二，要留意天氣，皆因高溫或猛烈陽可能令寵物中暑，且烈日下的地面也有機會燙傷牠們的爪子。第三，出門時必須為寵物戴上頸圈或背帶，並附上主人的聯絡資料，以防止寵物走失。第四，記得為寵物帶備足夠的水和小食，如果擔心牠們無法完成整段路程，建議可使用寵物背包。此外，郊遊路綫四處布充昆蟲，回家後飼主必須為寵物進行仔細的清潔。

出門時必須為寵物戴上頸圈或背帶，並附上主人的聯絡資料，以防止寵物走失。

10分鐘車程　步進寵物友善空間

對於渣甸山居民來說，跟主子享受歡樂時光的選擇，還有距離僅約10分鐘車程的銅鑼灣。區地的地標、維多利亞公園，園中的山丘涼亭已被劃為「寵物共享公園」，有草地及寬闊空間供主子奔跑嬉戲。此外，經活化的銅鑼灣避風塘海濱，設有全日開放的主題區屬寵物友善場地，歡迎市民帶同繫上牽繩的寵物到訪。

維多利亞公園中的寵物共享公園有草地及寬闊空間供主子奔跑嬉戲。

除了與寵物散步，銅鑼灣還不同的寵物主題店舖，當中有在Fashion Walk內的寵物Salon，提供寵物美容之餘，更設有恒溫泳池供毛孩暢泳、做水療。店內還有寵物診所、寵物小食精品店及日托服務，全面照顧毛孩需要。另外，區內還有一間寵物友善餐廳，提供充足的空間供寵物走動，並提供包括港式點心及西餐的寵物特色餐點，營養豐富、賣相精美，方便主人為寵物打卡之餘，也滿足主子們的味蕾。

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