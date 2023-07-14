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【清洗黑錢】犯罪集團招攬親友開傀儡戶口　清洗4,600萬元騙款18人被捕

社會 17:43 2023/07/14

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財富情報及調查科財富調查組高級督察陸穎。(香港警察 fb)

警方財富情報及調查科昨日（13日）以涉嫌串謀洗黑錢罪，拘捕18名本地人士，他們疑開設大量傀儡戶口，透過櫃員機提取騙款並買賣虛擬貨幣，清洗約4,600萬元犯罪收益。被捕人年齡介乎23至61歲，其中6人為同一家庭，其餘為朋友關係。警方相信有犯罪集團招攬親友開設大量本地個人銀行帳戶，將本地和海外得來的騙款項匯到戶口清洗黑錢。

財富情報及調查科財富調查組高級督察陸穎表示，去年12月至今年2月，警方發現有54宗來自海外的詐騙犯罪得益，流入至少114個本地銀行戶口，當中涉及電話騙案、投資騙案、網上情緣騙案、電郵騙案等，總共涉款7,300萬元。警方其後鎖定一個犯罪集團，招攬家人及朋友開設大量個人銀行帳戶，並由7名骨幹成員利用傀儡戶口收取犯罪收益，然後於櫃員機或銀行櫃位以現金提取騙款，清洗約4,600萬元。

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警方昨搜查多處地點，包括2間位於尖沙咀的虛擬貨幣公司，以「串謀洗黑錢」罪名拘捕11男7女，不排除更多人被捕。被捕人包括家庭主婦、保險經紀、跳舞老師、商人，亦有人報稱無業。行動中撿獲近300萬元現金、逾120張銀行卡、多部智能電話及電腦。

警方會繼續追查資金來源及去向，同時呼籲市民不應以任何原因借出或出售銀行戶口，以免誤墮法網。

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