【香港小姐2023】佳麗抵達越南拍外景　莊子璇郭珮文王敏慈稱不會忍口

《2023香港小姐競選》原本共有18位佳麗晉級並往越南拍外景，可是「翻版王祖賢」賀怡雯（Lea）突然宣布退選，而11號周婷（Jennifer）因事臨時甩底缺席外景拍攝，於是變為16位佳麗前往拍外景。

今屆港姐候選佳麗包括：1號吳詠婷（Anna）、2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）、4號王怡然（Lynn）、5號梁倩淇（Debbie）、6號胡睿涵（Hanna）、7號毛志琛（Viktoria）、8號姜依寧（Jenny）、9號潘明璇（Michelle）、10號陳霈錤（Hera）、12號梁晶晶（Nicole）、13號陳曉彤（Cindy）、14號陳怡名（Zora）、15號莊子璇（Hilary）、16號郭珮文（Juliana）、17號王敏慈（Lovelle）。

【香港小姐2023】「翻版王祖賢」賀怡雯退選後一身輕 晒泳照大擺甫士有魅力

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走訪越南著名景點

在昨日（7月13），在嘉賓主持黎諾懿，及兩位師姐謝嘉怡及梁凱晴帶領下，一早出發前往越南峴港及會安拍攝外景，入住Hoiana Resort and Golf會安南岸綜合渡假區及哥爾夫球俱樂部之餘，更會於酒店靚景進行拍攝。

16位佳麗抵達越南後，即馬不停蹄，除走訪越南著名景點拍MV、影靚相及進行大會委派的各項任務外，每晚還要接受連串專業訓練，當中包括學習越南話，及每位佳麗均表示難度系數甚高的Catwalk訓練。

▲ 嘉賓主持梁凱晴、黎諾懿。謝嘉怡。（左起）

泉叔全程直擊

其實越南話課堂是製作組專誠安排的環節，因為是次16位佳麗飛赴越南除了進行外景拍攝，更肩負起準港姐責任宣揚香港文化；製作組將透過外景節目中的獨立任務，讓佳麗親力親為將香港飲食及衣著等不同文化帶往越南。

為令佳麗同時能感受越南文化，製作組安排的大部份任務均融入了當地特有文化特色，別具心思。而是次拍攝，無綫娛樂新聞台派出主持王鎮泉（泉叔）全程直擊。

三大熱門不戒口

而談到今屆佳麗，黎諾懿及兩位師姐讚不絕口，諾懿更直指在如此緊密的行程下，眾佳麗仍能保持笑容實屬厲害。對於泉叔指佳麗們對他長期「心心眼」，黎諾懿搞笑謂：「佢哋擔心我年紀大咁捱法吖嘛，佢哋可能等緊我冧，我暈咗咪可以一齊休息咯。」

謝嘉怡則「師姐」上身坦言擔心師妹們唔夠休息，並笑言自己當年要靠食很多糖果及薯片提神。

身旁的梁凱晴聞言即指自己也很喜歡吃零食，但卻因而無意中成了「焦點」，黎諾懿玩踢爆謂：「佢哋係咁問點解佢條腰食極都咁幼。」並笑言是次外景其中一個任務，是要在佳麗中尋找能媲美梁凱晴的蛇腰。

談到美食與忍口，佳麗們亦分成兩派，一派揚言要忍口修身，另一派則認為美食當前不應浪費，而之前在無綫官網舉行的「一見鍾意佳麗」限時投票活動中，得到最高票數的三位佳麗—莊子璇、郭珮文及王敏慈，均認為食少少冇有怕。

▲ 陳怡名、莊子璇、王鎮泉、郭珮文、王敏慈。（左起）

當中郭珮文笑指Keep弗秘訣是和其他佳麗開心share，至於莊子璇更自爆喼內有一半是零食，她接受泉叔訪問時說：「因為要減壓，每晚跳完跳舞一定要食啲嘢，否則好唔開心。」

不過表示要戒口的佳麗潘明璇，則指因出發拍外景前吃了太多麵包和三文治，故此希望忍口盡快回復狀態。除與泉叔閒聊，佳麗更在泉叔要求下在鏡頭前展示catwalk受訓成果，結果引發連場笑場。

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