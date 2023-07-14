【牙科修例】盧寵茂指引入海外牙醫等措施具迫切性　本地牙科畢業生畢業後倡進行一年實習

▲ (資料圖片)(湯致遠攝)

政府計劃牙醫註冊條例，包括透過有限度註冊和特別註冊方式引入合資格非本地培訓牙醫於指明機構執業，提供服務，從而紓緩牙醫短缺的情況。

引入的海外牙醫包括有限度註冊，牙醫可獲豁免參與許可試中第一 部分 （筆試）及第二部分（實務考試），但仍須通過第三部分（臨床考試），才可獲正式註冊；或 特別註冊：牙醫毋須參與許可試，可獲正式註冊。

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當局擬增設臨時註冊機制，配合要求本地牙科畢業生和通過執業許可試的非本地培訓牙醫須經過一年實習或評核期，讓他們累積臨床經驗後才正式註冊，與醫生做法一致。。由於部分非本地培訓牙醫來港前或已執業多年， 牙管會可因應非本地培訓牙醫的資格及／或臨床經驗，縮短其評核期。若本地或非本地培訓牙醫在實習 ／ 評核表現未如理想，建議賦權牙管會可在其認為合適的情況下，延長其實習／評核期。

當局改變香港牙醫管理委員會（牙管會）的組成和結構，以配合其新職能。另外，亦會改變香港牙醫管理委員會（牙管會）的組成和結構，以配合其新職能。

自今年二月開始，醫務衞生局和衞生署分別會見各持分者，牙管會認同有迫切需要展開實習安排，提出政府應考慮推行的適切時機，而校方願意在工作編配、訓練和監察實習人士表現各方面擔當重要角色。

按照衞生署的初步構思，本地牙科畢業生／非本地培訓牙醫會獲安排在不同崗位輪流工作，接受註冊牙醫的指導和評估，包括：一般牙科服務（如政府牙科街症、普通科牙科服務)、社區特殊牙科服務、學童牙科保健服務以及醫院牙科服務。

另外，當局表示認為值得探討適當擴闊牙齒衞生員和牙科治療師的工作範圍，容許他們在沒有牙 醫在場下進行預防牙科護理（如教育、諮詢、風險評估、定期檢查、施用氟化物、洗牙），建議為牙齒衞生員和牙科治療師引入法定註冊制度。

盧寵茂：措施具迫切性 引入海外牙醫「唔會等聽日」

衞生事務委員會主席張宇人關注，當局要求現有牙科畢業生提供豁免，以避免需於沒有預算下需進行多一年實習，以至不公平。盧寵茂表示，牙管會表示措施具迫切性，如6年後才執行有顧慮。他表示，實習對專業發展有相當的重要性。他期後補充，實習的名額會盡快安排。

衞生服務界立法會議員林哲玄表示，特別註冊及有限度註冊的海外牙醫，除了醫管局及大學牙醫學院，牙醫如在非政府機構受僱5年，服務令人滿意則可以免試執業，憂慮由僱主評核會出現「唯唯諾諾、拍馬屁」的權力，認為由牙管會進行評核是別無他選，「睇唔到NGO有呢個評核能力」。盧寵茂則強調是專業評核，是由部門主管及顧問醫生完成，而牙管會有最後權力，「無可能派一個人睇住佢5年的工作」。

有議員表示，根據統計牙醫短缺要去到2035-40年才能紓緩，關注立例後會否有引入海外牙醫的時間表。盧寵茂表示，「如今日做到唔會等聽日」。他表示，有限度註冊及特殊註冊的海外牙醫，需先獲得公營機構及非政府機構空缺才可以聘請，如有任何空缺均會進行招聘工作，希望計劃具吸引力。他表示，牙管會進行質素及安全標準的把關工作，包括訂立內地牙醫的水準。

立法會議員陳凱欣問及，修例下是否能增加牙科服務。盧寵茂表示，未來的牙科服務會根據口腔護理工作小組提供意見。

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記者：陳展棋

