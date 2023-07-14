【按揭貸款】被指拖欠按揭貸款　凱施食品公司等被入稟追逾963萬

▲ 凱施食品有限公司及其擔保人等遭入稟追討逾963萬按揭貸款。資料圖片

擁有多間分店的凱施餅店屢被入稟追討欠租，經營公司凱施食品有限公司及董事等，日前遭物業貸款等公司入稟高等法院，指涉拖欠按揭貸款共逾963.4萬元，並要求就所涉8個按揭物業交吉。

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原告為靄華物業信貸有限公司及貸款易有限公司，首入稟狀3名答辯人為凱施食品有限公司、蕭偉堅及元雪全；另一入稟狀涉及9名答辯人為凱施食品有限公司、蕭偉成、栢惠置業有限公司、蕭霆峰、滙原置業有限公司、環美置業有限公司、蕭偉堅、元雪全及蕭偉明。

首入稟狀指，凱施食品有限公司於2021年6月，分別向兩原告申請按揭貸款各275萬元，共涉550萬元，按揭物業涉及牛頭角定裕坊百富閣一單位及牛頭角定安街堅美樓一單位，蕭偉堅及元雪全則為擔保人。

另一入稟狀則指，凱施食品有限公司於2022年9月，分別向原告借貸各206.7萬元，共逾413.4萬元，涉及6個物業按予原告作為保證，包括九龍塘義德道3號一單位及車位、觀塘偉業街建邦工業大廈地下、1樓連平台、2樓及6樓、筲箕灣道114號之物業及柴灣道宏德居兩個舖位。

答辯人蕭偉成、栢惠置業有限公司、蕭霆峰及滙原置業有限公司為抵押人，擔保人則為蕭偉成、栢惠置業有限公司、滙原置業有限公司、環美置業有限公司、蕭偉堅、元雪全及蕭偉明。原告現要求答辯人歸還所涉貸款，並須就按揭物業文吉，兼須支付訟費。

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記者：林育慧

