【容祖兒音樂會】自爆阿Sa曾介紹異性　對方發動追求想發展地下情

▲ 好友阿Sa捧場。

34 場《ANOTHER SIDE….JOEY•MY SECRET•LIVE》演唱會昨晚演藝學院展開，首晚為歌迷場，觀察按照Secret Lifedress code，不少歌迷昨晚都花盡心思，場面搞笑。而祖兒死黨蔡卓妍、師妹Gin Lee、好友林海峰等都有捧場。

相隔6年再於演藝學院演出，無論製作、歌曲編排都重本打造，每一部份都讓觀眾目不暇給，整晚氣氛都又歡樂又感動，不時歌迷更與祖兒大合唱，及一齊跳舞，令演藝學院變了一個熱鬧party room ，完騷後歌迷不停叫安歌了近15分鐘才依依不捨離場。

▲ 再在演藝開騷。

自嘲是中女

4年未踏上香港舞台，祖兒跟觀眾打招呼時搞笑道：「熟口熟面，又係呢個地方，又係呢啲人，大家覺得我有冇變呀？」歌迷大叫: 「有呀，變靚咗！」

她又發覺自己身上的短裙，跟觀眾席這麼近，打底褲都被人看到，無論她行去甚麼位置，都是一樣半走光：「哎，走去邊都睇到？(觀眾: 我想睇呀！)哈哈，你又想睇？前面個啲開始流晒鼻血啦！咁點呀，唔緊要啦，反正大家一家人，打底褲就係用黎打底，就係預左比大家見到。呢啲咪就係SECRET•LIVE囉！哈哈。」

談及內心世界的部份，祖兒坦言自己是一個歌手外，another side就係一個中女：「有事業，生活無憂，但重係一個人吊吊揈。」她反問觀眾擔不擔心？然後笑道最緊張她的感情生活的人，應該是好朋友蔡卓妍！

蔡卓姸認真熱誠

祖兒稱：「我同蔡卓姸感情不用介紹，今晚佢都有來，有段時間，真係好瘋狂，佢應該係全世界最希望我得到幸福的人 ，最瘋狂的日子，佢見到所有男人，都會落個啱唔啱容祖兒嘅filter，同我講，你咁可愛又搞笑，我係男人都溝你啦！」

她續指：「對阿Sa個份真心、認真、熱誠，我唔想辜負佢，所以有次佢介紹一位異性俾我識，我地禮貌上交換電話後，各有各忙，同對方只係斷斷續續text好一段日子，都係 : 加油，how are you， i am fine 之類，我個人好慢熱，都為禮貌，為阿Sa一番心意。」

最了解我的人....

祖兒並說：「對方見我回多一兩次，就開始send自拍照比我，報告自己生活狀況，我當時都驚一驚，但為尊重阿Sa，我唔識回答，都留個Emoji 咁..... 佢竟然再努力，留言 :『 I miss you baby ！』個一刻我真係嚇死，重話不如我地一齊試下發展！」

她繼續稱：「你又唔了解我.....但對方不知何來的自信，竟然再同我講 :『 我已經睇晒你啲演唱會！？好了解我係咩人......各位觀眾！睇晒我演唱會DVD想同我拍拖？咁你哋由細睇到我大，我咪要同晒你哋....哈哈.......」令全場觀眾起哄拍掌大笑大叫。

完騷後，祖兒說：「收到好多朋友恭喜我個騷咁成功，個個都大讚好睇，兼人人最後都係個句: I MISS YOU BABY，笑死，哈哈哈。」