【慢病共治計劃】政府指擬於慢病計劃下設立「社區藥物名冊」　日後會擴闊藥物覆蓋範圍　

▲ 慢病共治計劃會由康健中心及家庭醫生合作進行。(資料圖片)(陳國峰攝)

「慢性疾病共同治理先導計劃」將於第四季推出，45歲或以上市民如於篩查中發現患有糖尿病、高血壓以及血糖高的人士，可以獲轉介至家庭醫生進行診治，政府會於篩查中補貼192元，於治療階段，政府資助的診症費約162元。

早前有家庭醫生指，藥物的種類未有包括新一代藥物，認為當局應提供更多選擇。醫務衞生局副局長李夏茵表示，將會逐步設立社區藥物名冊，策略採購統籌處會透過中央採購，讓參加政府資助計劃的醫生以一個相當優惠的價錢，向醫院管理局的藥物供應商購買社區藥物名冊下的藥物。

只要是在這個計劃之內，市民就可以使用這些藥物，並且得到政府資助。在共同治理計劃內，基本藥物已包括一般使用於計劃中的慢性疾病，以及偶發性疾病的藥物（例如用於感冒、傷風的藥物）。而政府亦會向為病人提供慢性疾病藥物的醫生提供資助，資助額是每一位病人每季約103.5元，市民不需額外付費。往後我們已計劃逐步擴闊藥物的覆蓋範圍，包括一些專利藥物。

社區組識協會：現時慢病管理計劃為經濟困難人士提供豁免 認為應延續至共治計劃確保公平

社區組織協會表示，現時計劃之篩查共付 120元，將令基層市民卻步。促請當局為參加篩查的基層市民提供費用豁免機制，包括綜援家庭、 長生津受惠人、在職家庭津貼及學生資助計劃受惠家庭等，以鼓勵市民進行篩查長遠減少 慢病社會成本。同時基層醫療健康藍圖提出出，將衛生署「 長者健康中心 」服務重組，屆時基層長者即失去免費 獲 慢性病篩查之途徑；另外，現時由地區康健中心提供的慢性疾病管理計劃，亦可豁免經濟困難人士費用 ， 故此必 須 為 「計劃」 提供費用豁免 ， 保障健康公平 。

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記者：陳展棋