【新手爸媽】Elva湊仔「困獸鬥」似工人一度迷失　倪晨曦︰把握5分鐘MeTime扮靚

▲ 三年抱兩的倪晨曦（Elva）坦言有時在家只顧湊仔，自己都會感到迷失，所以一定會抽少少時間打扮自己，那怕只是5分鐘MeTime。

外表亮麗的靚媽惹人羨慕，背後的辛酸卻不為人所知。多倫多華裔小姐冠軍倪晨曦（Elva）近年成為網絡女神，形象美麗健康，成為各大時尚品牌的寵兒。Elva自榮升人母後依然漂亮動人，但她坦言多年來一直自信心不足，全靠做瑜伽尋回自我。即使現在當媽忙得不可開交，她仍會把握湊仔空檔做簡單動作keep fit，梳個靚頭畫條眉，媽媽絕不能忽視自己。

▲ Elva自為人母後，努力學習分配時間，平衡事業發展之餘，也可以陪伴兒子成長。（陳慧安攝）

2020年是Elva的人生轉捩點，既成為瑜伽教室老闆，更榮升新手媽媽。Elva於11月誕下大仔Virgil，兩年後同月再誕細仔Evren，與老公吳嘉釗（Vincent）三年抱兩。面對家中「3個仔」，Elva笑言自己似家傭，負責打理家頭細務、照顧起居飲食，與平日大家見到的Elva截然不同。

我在外面會扮得靚靚，就像所有事情都控制得很好。但在家中素顏的我，都只是一個平凡的家庭主婦，忙於處理家中各種鎖碎事。

▲ Elva與Vincent誕下兩子，組成幸福四口之家，暫不打算追女。（IG圖片）

5分鐘梳頭畫眉提升心情

很多媽媽為了照顧家庭，事事以孩子為先，卻疏於打理自己的外表，甚至放下個人興趣，人生目標只剩下家庭。Elva坦言自己成為媽媽後，如果連續數天與孩子「困獸鬥」，真的會感到有少少迷失，雖然小朋友會帶來歡樂，但恍惚也失去了自己。所以她認為媽媽總要有MeTime氹自己開心，女人都是愛美，那怕只是5分鐘，都可以打扮一下，甚至做少量運動keep fit。

一定唔可以放棄自己！我明白生完小朋友連食飯、塗護膚品、甚至梳頭的時間都沒有。當然對其實抽5分鐘梳個頭、畫條眉、搽個唇膏、選一件靚衫出街，心情已經有所提升，我甚至有種感覺：「嗯，我回來了。」

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Elva擅長在百忙中攝時間扮靚keep fit，即使在煲水的等待時間，她都會做簡單瑜伽動作郁一郁。有時兒子見到她做瑜伽，也大感興趣跑過來加入。例如她做瑜珈基礎動作、身體呈倒V型的下犬式（Downward facing dog），大仔Virgil就會眼望望說︰「我都識Downward we we dog！」令Elva哭笑不得。

不過，身為瑜伽導師的Elva未肯定大仔有否做瑜珈潛質，但估計他有興趣。她認為小朋友7歲開始學習瑜伽較好，因幼童的專注力較弱，難以在瑜伽墊上跟著老師一齊做。

▲ Elva對兩個兒子的期望好簡單，健康開心就好。（陳慧安攝）

靠瑜伽keep fit變事業

Elva現時主要工作除了做KOL之外，還有開設瑜伽教室，並身兼瑜伽導師，學生由10多歲至60多歲都有。她回想自己初到香港發展時沒有自信，全靠瑜伽幫助她建立人生。筆者不禁問道，靚女都會欠缺自信？Elva感慨道︰

我有很多地方做得不夠好，例如廣東話不純正被人取笑，我會將這些負評放得很大，令自己不開心。當我接觸瑜伽之後，我開始學會面對自己的缺點，當我的心態有所轉變，人生也開心了許多。

當年Elva來港主力發展模特兒事業，需要勤力keep fit，但她不喜歡做gym，更不喜歡有教練不斷對她說話。後來嘗試上瑜伽班後，發現這項運動可以一個人專注做，非常適合她。結果一玩13年，更為她展開事業新一頁。

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從兒子身上學習忍耐與溝通

Elva樂於成為在職媽媽，她學懂為事業與家庭分配時間，一切都變得有效率。她坦言從兒子身上也學到很多，能應用於事業上，她直言兒子的性格固執，說話不能硬碰硬，必須尋求不同方法去溝通。

兒子每一天都在訓練我的耐性，大仔現在兩歲多，開始懂得溝通，也開始有脾氣和個性，我和他相處時也不斷尋找更好的溝通方式，兒子同樣每一天也進步中。

孩子帶給父母的快樂是難以言喻，所有相處時光都是父母的珍貴回憶。兒子簡單說一句good night、I love you，再錫自己一啖，每天都讓Elva暖在心頭，「每日都會發生的簡單事，我都覺得好窩心。」

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返學做「超大B」情緒較穩

Virgil面對弟弟出生，一開始都有呷醋，不喜歡父母的注意力都放在弟弟身上，會刻意製造聲響吸引父母注意。「我和爸爸會對望後，其中一個就會去陪他玩耍。」Elva深知仍需努力平衡照顧兩個兒子的時間，不能讓大仔感到被忽視，以免影響其成長。

至於大仔快將升讀幼稚園，Elva不急於「贏在起跑線」，決定讓大仔做超大B，希望他在情緒較穩定的狀況下返學，作為媽媽的她都會相對輕鬆，「最少他不會因為返學要分離爆喊，搞到我個心都乸住啊！」

Elva親授簡易修身4式，詳見【上一頁】

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記者︰林綺玲、唐綺晴