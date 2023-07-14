【教養難題】10歲女兒反叛期考起導演爸爸　護士教一招應對︰當她是朋友

▲ 10歲女兒進入反叛期，考起導演爸爸劉偉恒。（經濟日報資料圖片）

大女饅頭才十歲，最近幾個月開始感受到她的變化，例如常常向父母唱反調、動輒便以「反眼」回應、嘮叨多幾句便說︰「得嘞得嘞，你好煩呀！」、容易鬧情緒和發脾氣等等，對於永遠都是新手爸爸的我而言，又要迎來一波大挑戰。

過來人朋友笑言︰「這才是剛剛開始，有排你受。」記得饅頭剛出生的時候，他曾忠告︰「記得替她拍多些童年時的可愛照片，某天，當你被她氣得七孔噴煙的時候，看看這些照片，你便會怒氣全消。記着，她永遠都是你可愛的女兒！」

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我也經歷過成長和反叛的年代，當然理解為人父母必須受氣，然而，我最不捨的，並不是早已所餘無幾的「權威」，而是那位曾經被我抱在懷中、曾經每日為我帶來歡樂和笑聲的小寶貝，她真的開始長大了，她的童真會慢慢消失，她會逐漸成為一個獨立、有主見、自我的個體；她開始有自己的煩惱，需要面對人生各樣重大的難題，我能夠幫到她的機會只會愈來愈少，而衝突又可能會愈來愈多。更可惜的是，這一切，都不會逆轉。

想到這裏，實在十分不捨。

早前，帶女兒進行例行健康檢查，我禁不住將內心的忐忑告訴護士，並請教她我該如何是好。她說：「當她是朋友吧！只有這樣，才能保着你們的關係。」多得那護士的金石良言，令我茅塞頓開。要改變一個人實在太難，與其硬碰，不如先改變自己。

從今開始，我要學習如何重新結交饅頭這位「朋友」了，但願我們可以「友誼永固」。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「女兒的反叛期」。

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