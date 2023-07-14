【大學排名】QS EMBA排名科大居第5位　本港3課程下跌

▲ 本港4個EMBA課程登上國際排名，科大與凱洛格管理學院合辦課程排第5位。（資料圖片）

國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）全球行政人員工商管理碩士（EMBA）課程排名今日（14日）出爐，科技大學與美國凱洛格管理學院合辦EMBA課程，保住全球排名第5位，續稱冠本港院校，惟本港其餘3個課程排名均下跌，中文大學獨辦EMBA課程更按年跌5位至第27位。

QS全球EMBA課程排名以僱主評價（30%）、思維領導力（25%）、學員行政管理經驗（15%）、多元化（10%）及就業表現（20%）5項指標評分，並就院校合辦課程及獨辦課程設不同排名。

本港今年續有4個課程上榜，包括3個合辦課程，科大與凱洛格管理學院合辦課程全球排第5位，跟去年相同；香港大學、英國倫敦商學院及美國哥倫比亞大學商學院合辦「EMBA Global Asia」課程位列第7位，港大與內地復旦大學合辦EMBA課程則排第18位，兩個課程均按年跌1位。

全球上榜的28個合辦課程之中，巴黎高等商學院、倫敦政治經濟學院和紐約大學斯特恩商學院合辦的「TRIUM」EMBA課程蟬聯全球榜首，連續4年排第1位；北京清華大學與歐洲工商管理學院合辦課程，則由去年第4位，攀升至第2位；去年排第2位、由倫敦商學院及哥倫比亞大學商學院合辦的EMBA-Global Americas & Europe課程，今年就與加州大學洛杉磯分校及新加坡國立大學合辦課程並列第3位。

中文大學商學院獨辦EMBA，在全球197個課程中排第27位，按年跌5位，4個指標評分均下跌，多元化評分跌幅最大，由去年約10分至78.7分，學員行政管理經驗得分亦減約8分至76.5分。

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記者：馮琪雅