【香港馬王】 「金鎗六十」連續三年榮登香港馬王　創香港賽馬史

▲ 「金鎗六十」連續第三年登上香港馬王寶座。

香港賽馬會冠軍人馬獎昨晚舉行特別頒獎典禮，「金鎗六十」憑超卓表現，於2022/2023年度馬季屢創紀錄，連續第3年登上香港馬王寶座，成為香港賽馬史上首匹連續3年奪得此項殊榮的賽駒。同時，這匹由練馬師呂健威訓練的佳駟今季也在一哩一級賽中取得連串佳績，因而連續第3年當選最佳一哩馬。

出自父系「金獎章」的「金鎗六十」，今季上陣5次，只有一仗與頭馬無緣，在浪琴香港一哩錦標（1600米一級賽）屈居亞軍。這匹7歲良駒其後接連攻下董事盃、花旗銀行香港金盃及富衛保險冠軍一哩賽3項一級賽，服役至今上陣29次，取得25捷，另有3次跑入位置，累積總獎金進一步增至約1.4億元。

此外，「金鎗六十」今年4月連續第三季揚威富衛保險冠軍一哩賽後，已9度在一級賽中稱王，超越「美麗傳承」的紀錄成為歷來勝出最多一級賽的香港賽駒，並且一直由呂健威訓練，何澤堯策騎，馬主則為陳家樑，被喻為華人鐵三角組合。

至於潘頓則第6度奪得香港冠軍騎師殊榮，打破莫雷拉所保持170場的騎師單季頭馬紀錄，及取得在港從騎1,600場頭馬的里程碑，與韋達齊名。而何澤堯亦以94場頭馬（截至7月14日），刷新個人單季最佳紀錄，成為本季成績最佳的本地培育騎師，昨獲頒「告東尼獎」。蔡約翰亦破紀錄第12次榮登香港冠軍練馬師寶座。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9