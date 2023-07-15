【颱風消息】天文台：明早6時前考慮改發三號風球　一號戒備信號今日維持

▲ (梁偉榮攝)

香港天文台已經發出一號戒備信號，表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。天文台會考慮在明日（16日）早上6時前改發三號強風信號。按照現時預測路徑，泰利的烈風區可能會在明晚至星期一頗為接近珠江口一帶，市民請留意最新的天氣預測。

在今日（15日）上午7時，位於呂宋以西海域的熱帶低氣壓集結在香港之東南約670公里，即在北緯17.9度，東經118.6度附近，預料向西北移動，時速約10公里，大致移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。

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按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日與香港保持超過500公里距離，本港風力不會顯著增強，一號戒備信號會在今日日間維持。受該熱帶低氣壓的外圍下沉氣流影響，今日本港天氣極端酷熱，而高溫觸發的雷暴可能會於稍後影響本港。

隨著熱帶低氣壓靠近廣東沿岸，明日至星期一（7月16至17日）本地風力將會逐漸增強，天氣逐步轉壞 ，海面有大浪及湧浪。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，視乎該熱帶氣旋與珠江口的距離及會否顯著增強。市民請留意最新天氣消息。

▲ 一道熱帶低氣壓在今晚（14 日）晚上８時，在香港之 東南約730 公里。 （天文台截圖）

至於澳門氣象局，在昨晚（14日）10時30分發出一號風球，熱帶低氣壓集結在澳門東南約770公里。

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