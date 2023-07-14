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【大坑西邨重建】過渡性房屋營運團體到場　向大坑西邨租戶講解

社會 22:18 2023/07/14

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就大坑西新邨重建項目，平民屋宇一直透過不同方式，為租戶提供協助。平民屋宇特別安排過渡性房屋「恒莆新苑」營運團體於7月13日、18日及19日派員親臨大坑西新邨，向有興趣入住過渡性房屋的租戶作出講解及介紹，並讓租戶即場辦理申請入住手續。首日活動獲得近60個租戶到場了解，反應正面。

同時，為方便租戶了解過渡性房屋的居住環境及配套，駐邨社工隊將於7月15日安排租戶至錦田「博愛江夏圍村」及位於錦上路港鐵站旁正在興建的「恒莆新苑」參觀。平民屋宇將負責有關交通安排。

此外，現時部分大坑西新邨租戶正領取綜援及長者生活津貼，平民屋宇得悉社會福利署會因應不同租戶的情況而作出酌情安排，在相關時間內將有關租戶因重建計劃而獲發放的各項津貼（包括租金津貼、一次性津貼、特惠搬遷津貼等）豁免計算為資產及入息。平民屋宇歡迎政府的決定，認為是有助釋除有關租戶疑慮的正面安排。

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