【提防騙徒】網民上載「假醫生紙」稱病童急需籌80萬醫療費　兒童醫院指帖文失實已報警

▲ 兒童醫院澄清，並沒有病人符合貼文的描述，而該醫生證明書亦並非由院方發出。（網上截圖）

近日有人在網上圖文並茂聲稱1名幼童患有「大腦前葉惡性腫瘤」，未來14日會是「關鍵」，急需80萬元醫療費用，呼籲市民捐款，並附上印有兒童醫院英文名稱的「醫生證明書」。

惟兒童醫院今日（14日)晚上澄清，經翻查醫療紀錄後確定，該院並無病人符合有關貼文描述，而該醫生證明書亦並非由兒童醫院發出。

院方已就事件報警，會全力配合警方調查，並呼籲公眾不應誤信有關貼文的內容，並切勿轉發。

翻查社交媒體instagram涉事帳戶，在6日前發出首則帖文呼籲籌款，訛稱一名幼童「朱仔」於去年底開始接受治療，今年4月突然病重，形容「嚟緊14日會係關鍵需要用到80萬港幣去解決所有眼前嘅醫療費用」。該帖文更上載一張印有「Hong Kong Children's Hospital」的醫生紙，並附有多張嬰兒相片。

不過，該帖文隨即引來多名網民質疑是騙案，要求提供更多證明，截至今日晚上，該帳戶已有百多人追蹤，暫未知有否市民受騙。

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責任編輯：馮琪雅