【科研發展】生物科技公司推出血液檢測　用作推斷罹患阿茲海默症風險

▲ （受訪者提供）

科技大學科研團隊委託一間生物科技公司，推出針對測定阿茲海默症（AD）罹患機率的血液檢測，準確率高達96%。推動研發落地的科創公司表示，目前本港只有電腦掃瞄方式可以預測阿茲海默症（AD）風險，不過成本需約2萬元，希望推出檢測後可以減低風險預測的成本，令有家族病史的市民受惠。

血液檢測服務主要針對阿茲海默症，能有效實現早期篩查與疾病分期。技術利用蛋白質組學技術，通過以常規抽血的形式檢測血液中21個蛋白中生物標誌物的水平變化，並準確測定受試者現階段罹患阿茲海默症的機率。

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推動研發落地的康至德董事葉翠芬向TOPick表示，世界上目前只有脊椎穿刺及電腦掃瞄兩種方式進行阿茲海默症（AD）檢測，不過前者於本港未有引入，而電腦掃瞄目前只有兩間私家醫院及一間公立醫院有提供服務，服務提供需要約二萬元。

葉翠芬續指，新研發的血液檢測能令阿茲海默症成本降低。她表示，參與者一個月後可以收到報告，報告中會顯示患者屬於低風險、中風險或高風險。葉翠芬表示，高風險人士建議每一年進行一次檢測，可以協助安排到專科醫生進行進一步診斷，以及早介入進行治療。至於低及中風險人士則可以每3-4年進行一次檢測。

葉翠芬表示，大部分阿茲海默症患者於65歲或以上，而發病過程需要10年以上，建議市民於50-55歲可以進行檢測，並呼籲直系親屬有家族病史的人士進行檢測。報告除了提供風險評估，亦會提供就著阿茲海默症風險，包括三高、血壓以及發炎反應等指標，提供健康建議

血液檢測售價為7280元，葉翠芬指，未來發展方向是推出大量篩選蛋白的檢測, 將21個蛋白簡化至5個至6個蛋白組合，提供多一層的篩選檢測，可以進一步降低血液檢測的成本。而公司除了與私家醫生合作，亦有接受公立醫院的轉介。

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記者：陳展棋