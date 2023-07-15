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【李玟離世】李思琳公布李玟喪禮地點及日期　設公祭讓樂迷向CoCo最後道別

娛樂 09:52 2023/07/15

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樂壇天后李玟（CoCo）在本月5月驚傳離世，終年48歲。李玟二家姐李思琳二姐李思林在昨晚（7月14日）於個人社交平台公布喪禮安排。

她同時以中英文寫道：

為方便大家預早安排，CoCo 的喪禮及出殯儀式將於2023年7月31日及8月1日在位於北角香港殯儀館舉行。7月31日（星期一）下午6時至晚上10時在該館一樓大禮堂仲進行公眾拜祭，喪禮其餘時間以私人形式舉行。謝謝各位的關心！

For those who wish to plan ahead, pls note CoCo’s funeral services shall take place on 31st July & 1st August 2023 at the Hong Kong Funeral Home in North Point. Public vigil will be held on 31st July btw 6-10pm only. Thank you for your kind attention.

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撰文 : TOPick柴犬出動

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