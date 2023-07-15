【奪命事故】大阪潑水音樂節爆恐怖意外　工作人員遭時速120公里水柱擊中亡

▲ 大阪潑水音樂節爆恐怖意外，工作人員遭時速120公里水柱擊中亡。

潑水音樂節「WATERBOMB OSAKA 2023」 原定15日起一連2日在大阪舉行，不過昨（14日）彩排期間發生意外，一名工作人員遭強力水柱擊中臉部，當場失去意識，送院搶救後仍因腦挫傷不治身亡。

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根據日本傳媒報道，南韓潑水音樂節「WATERBOMB」原定於15日、16日舉行大阪場，惟14日上午11時 警方及消防人員接獲通報稱，有男性工作人員遭水柱擊中臉部，失去意識，救護人員趕到現場後，隨即將其送院搶救，但最終仍宣告不治。據悉，死者目測約40歲。

警方表示，事發時正在進行彩排，該名男性工作人員正在檢查噴水裝置，並朝噴水孔往內查看，未料裝置卻突然噴水，男子遭時速120公里的強力水柱擊中臉部，導致腦部挫傷。

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主辦單位已宣布取消一連2日的音樂節活動，不過22日、23日的東京場及名古屋場照常舉辦。當地警方依業務過失致死嫌疑對主辦單位等展開調查。

▲ 主辦單位於官網及社交平台宣布取消活動。（Twitter圖片）

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責任編輯：羅嘉欣