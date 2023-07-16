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【風暴消息】天文台：本地風力逐漸增強　天氣逐步轉壞

社會 09:49 2023/07/16

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香港天文台已經發出一號戒備信號。（曾耀輝攝）

香港天文台於今日（16日）清晨，已改發3號強風信號，預計會在今日日間大部份時間維持。

過去數小時，強烈熱帶風暴泰利有增強跡象。泰利的外圍雨帶正影響廣東沿岸。在本港，高地已吹強風，預計本港會普遍轉吹強風。

天文台表示，隨後是否改發更高訊號，需視乎風暴的強度變化，以及其相關烈風圈與珠江口的距離。

風暴泰利大致移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。受泰利帶來的風暴潮及天文大潮的共同影響，沿岸低窪地區明早（17日）可能出現淹浸。

天文台指，隨著該熱帶風暴靠近廣東沿岸一帶，本地風力逐漸增強，天氣逐步轉壞 ，海面有大浪及湧浪。日本氣象廳估計，該熱帶風暴料於香港時間7月17日凌晨2時在香港南面掠過。

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中科監察主席潘焯鴻在社交平台推測，星期日深夜至星期一清晨期間香港有較高機會掛8號風球，至於會否影響下周一正常上班，則視乎風暴發展及是否偏向更北路線。

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記者：黃穎津

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