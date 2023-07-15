【暑假好去處】K11 MUSEA推暑期兒童AI工作坊　3大免費藝術展覽新登場

▲ K11 MUSEA推暑期兒童AI工作坊，圖為Big Bang Academy。（有關機構提供）

藉着風靡全球的AI人工智能，K11 MUSEA今年7、8月推出多項STEAM課程及各項特備兒童節目，將遊戲結合實用學習，啟發小朋友們的探索精神，其中即日起至8月20日會有藝術活動「BIG LITTLE ART SUMMER」登場。

兩大教育機構打造暑期課程

著名教育科技教學中心PREFACE將於K11 MUSEA獨家推出創意設計AI課程——Preface AI@Nature Discovery Park，鼓勵6歲或以上孩子從學習中解鎖新技能，探索人工智能的應用。K11 MUSEA特意邀請K11 Art Foundation精選一系列藝術作品與課程內容結合，旨在啟迪學童的創作靈感，通過時下AI設計工具Midjourney和RunwayML製作個人藝術作品。【詳情按此】

▲ 教育科技教學中心PREFACE推出創意設計AI課程。 （有關機構提供）

同時，全港首家獲美國權威stem.org認可的Big Bang Academy教育科技初創公司亦在Nature Discovery Park開班，為5歲或以上兒童打造沉浸式的工作坊，包括STEAM教育的科學、科技、工程、 藝術和數學學科。【詳情按此】

▲ Donut Playhouse在夏季推出私人預訂的個人化派對套餐。（有關機構提供）

全港最高室內滑梯貫通3層樓

全港最高室內滑梯、貫通3層樓的Donut Playhouse，由著名丹麥設計師Ole Barslund Nielsenb設計，在夏季期間推出私人預訂的個人化派對套餐。

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而場內的香港樂高®探索中心於7、8月分別以「冠軍之城」及「DREAMZzz™」為主題，讓孩子在樂高世界中發揮創意。現時訪客可用$460購買2張入場券及1張VIP數碼照通行證。

以外，由The White Box by Little Prince Art、專業幼兒發展中心Victoria Playpark、Slime It!、Bimbo Concept 和親子烘焙教室哈里小屋（Harry's Kitchen）推出以STEAM、夏日樂趣、亞馬遜雨林和富士山等為主題的藝術工作坊和夏令營。更有機會免費參加Bimbo Concept周末推出的扇子裝飾工作坊、掟豆袋遊戲、免費氣球等。

3大免費展覽

K11 MUSEA另舉辦3大免費展覽，包括韓國流行藝術品牌PBG海外首展「FUTURE Figments」、洛杉磯新晉當代女藝術家Fawn Rogers「Burn, Gleam, Shine」展覽，以及香港書法藝術家「青山不墨」的「Not For Kids Only 過期 兒童」展覽。其中「FUTURE Figments」由10位韓國藝術家帶來作品，包括解構限量版球鞋珍藏、街頭文化代表人物玩偶，到超現實畫等。

▲ 展覽帶來10位韓國當代藝術家的畫作、插圖及雕塑藝術。（有關機構提供）

而「Burn, Gleam, Shine」展覽是洛杉磯新晉當代女藝術家Fawn Rogers的亞洲首展，有8件逼真的大型及10件細型的海洋生物繪畫作品展出。Fawn Rogers在拍賣界初露頭角，藝術作品如照片般逼真，同時探討人性和人類與大自然之間的衝突。她的美學風格是透過繪畫、攝影、錄像和雕塑裝置等多種媒介，將現實主義和概念主義結合。

▲ Rogers的作品以海洋生物形象為主，探索女性力量、死亡、性和自然等概念。（有關機構提供）

別號「青山不墨」的香港書法藝術家和文化創作者Packy Lai（賴碧琪），以名為「Not For Kids Only 過期兒童」展覽帶來跨媒介實驗性創作，包括放大版課室場景、乒乓球互動藝術裝置等，透過連串體驗活動，引領參觀者重拾童年快樂與初心。

「FUTURE Figments」 展覽

日期：即日至7月30日

時間：11am-9pm

地點：K11 MUSEA地下MUSE EDITION G31 CEMENT

「Burn, Gleam, Shine 」展覽

日期：7月26日至8月20日

時間：12pm-8pm

地點：K11 MUSEA 6樓Kunsthalle K11 Art & Cultural Centre

「Not For Kids Only 過期兒童」展覽

日期及時間︰8月待定

地點：K11 MUSEA地下MUSE EDITION G31 CEMENT

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