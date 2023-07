【暑期親子樂】 K11 MUSEA暑期兒童AI工作坊 激發兒童智性藝術潛能 3個超乎想像藝術展覽7.13登場

今年夏日,K11 MUSEA 悉心策劃一系列激發成人及兒童智性藝術潛能而設的精彩節目和展覽。由7月13日至8月20日,「BIG LITTLE ART SUMMER」夏日活動矚目登場,透過藝術展覽和寓教於樂的活動,讓大人和小朋友在暑假一起體驗熱情繽紛的仲夏樂趣。詳細資料可瀏覽 https://www.k11musea.com/zh-hk/happenings/it-s-a-big-little-art-summer-feel-like-a-kid-again-at-k11-musea/。

兩大教育機構打造暑期課程

藉着風靡全球的AI人工智能,K11 MUSEA 在7、8月推出多項頂尖STEAM課程及各項特備兒童節目,將遊戲結合實用學習,啟發小朋友們的探索精神。

著名教育科技教學中心 PREFACE 將於 K11 MUSEA 獨家推出創意設計 AI 課程 — Preface AI@Nature Discovery Park,鼓勵 6 歲或以上的孩子從學習中解鎖新技能,探索人工智能的有趣應用。K11 MUSEA今次特意邀請 K11 Art Foundation 精選一系列藝術作品與課程內容結合,旨在啟迪學童的創作靈感,通過時下最流行 AI 設計工具 Midjourney 和 RunwayML 製作個人藝術作品。詳情可瀏覽 https://kka.k11.com/tc/module/9821/。

與此同時,全港首家獲美國權威 stem.org 認可的 Big Bang Academy 教育科技初創公司亦在 Nature Discovery Park 開班,為 5 歲或以上的兒童打造沉浸式的工作坊,包括 STEAM 教育的科學、科技、工程、 藝術和數學學科。詳情可瀏覽 https://kka.k11.com/tc/module/9816/。

▲ PREFACE

▲ Big Bang Academy

全港最高室內滑梯貫通3層樓

全港最高室內滑梯、貫通 3 個樓層並由國際享負盛名丹麥設計師 Ole Barslund Nielsenb 匠心設計的 Donut Playhouse,在夏季期間推出私人預訂限時禮遇,屆時由專業活動顧問設計個人化派對套餐。

K11 MUSEA 獨家的香港樂高®探索中心,於 7 月以 「冠軍之城」為主題,讓孩子們在樂高世界中突破界限, 發揮創意;8 月新登場的「DREAMZzz™」系列主題,將帶來更多精彩活動。樂高探索中心更推出特別禮遇, 讓訪客以 HK$460 購買 2 入場券,和 1 張 VIP 數碼照通行證。

▲ Donut Playhouse

▲ 香港樂高®探索中心

除此以外,萬勿錯過由 The White Box by Little Prince Art、專業幼兒發展中心 Victoria Playpark、Slime It! 、Bimbo Concept 和親子烘焙教室哈里小屋(Harry's Kitchen)推出的形形色色以 STEAM、夏日樂趣、 亞馬遜雨林和富士山等為主題的藝術工作坊和夏令營。 成為 KLUB 11 會員更可免費參加 Bimbo Concept 周末推出的扇子裝飾工作坊、掟豆袋遊戲、免費氣球及 其他精彩購物禮遇等。

▲ Victoria Playpark

▲ Slime It!

韓國流行藝術品牌 PBG 海外首展「FUTURE Figments」:10 位韓國藝壇新力量獨家登場 PBG 矚目進駐藝術及文化創意空間 CEMENT,舉辦全港首個藝術展覽「Future Figments」,帶來 10 位於 國際藝壇備受注目的韓國藝術家的作品——由解構限量版球鞋珍藏、街頭文化代表人物玩偶,到超現實畫 ,待你一一發掘。

▲ 展覽帶來「南韓 Sculpture 教父」Coolrain、Grafflex、JEJN、Kim Jihee、潮物拍賣界 炙手可熱新寵 Kim Jungyoun、Kwon Hana、Man Wook、Moon Hyeongtae、Rudyindahouse 及 Tobey 10 位韓國當代藝術家的畫作、插圖及雕塑藝術。

「FUTURE Figments」 展覽

日期: 2023 年 7 月 11 日至 30 日

時間: 11AM – 9PM

地點: K11 MUSEA 地下 MUSE EDITION G31 CEMENT

洛杉磯新晉當代女藝術家 Fawn Rogers 亞洲首展 —「Burn, Gleam, Shine」 展覽 拍賣界初露頭角的洛杉磯新晉當代女藝術家 Fawn Rogers,創作的藝術品如照片般逼真,同時探討人性和人 類與大自然之間的衝突,令人讚嘆不已。她的美學風格是透過繪畫、攝影、錄像和雕塑裝置等多種媒介,將現實主義和概念主義結合起來。 於 K11 MUSEA 舉辦的「Burn, Gleam, Shine」是 Fawn Rogers 在亞洲首展,展出 8 件逼真的大型以及 10 件細型的海洋生物繪畫作品。

▲ Rogers 的作品以海洋生物形象為主,探索女性力量、死亡、性和自然等概 念。

「Burn, Gleam, Shine 」展覽

日期: 2023 年 7 月 26 日至 8 月 20 日

時間: 12PM – 8PM

地點: K11 MUSEA 6 樓 Kunsthalle K11 Art & Cultural Centre

香港書法藝術家和文化創作者 Packy Lai(賴碧琪),別號「青山不墨」,以名為「Not For Kids Only 過期 兒童」的展覽,帶來跨媒介實驗性創作,包括放大版課室場景、乒乓球互動藝術裝置等,透過連串體驗活動, 引領參觀者重拾童年時的快樂與初心。

「Not For Kids Only 過期兒童」展覽

日期: 2023 年 8 月

時間: 待定

地點: K11 MUSEA 地下 MUSE EDITION G31 CEMENT

更多夏日樂趣 精彩源源奉上 除了藝術和互動遊戲,逢星期六、日和公眾假期開放的周末市集,網羅不同商戶的夏季主題產品,從美食飲 品、家居飾品、寵物用品零食,以至護膚品和香水等,應有盡有。場內更不定期安排藝術體操、中國舞蹈及 兒童天才表演等。

