【娛圈喜事】音樂人陳少琪女兒嫁印度藉男星　梁詠琪一家羅馬見證：鼻子酸了一下

▲ 梁詠琪舉家出席陳少琪女兒婚禮！

梁詠琪（Gigi）跟音樂人陳少琪合作無間，對方可說是其恩師，日前陳少琪的幼女陳明宜Jill跟印藉男友Anirudh結婚，兩人於羅馬古堡舉行婚禮。

​​​​​梁詠琪一家三口赴當地出席婚禮，身為人母的Gigi見恩師愛女出嫁，感受良多更感動流淚。

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▲ 梁詠琪於羅馬古堡下「打卡」。（取自instagram）

羅馬古堡行禮

Gigi於個人 IG分享數張相片和一段影片，GiGi穿上傳統印度服飾出席婚禮，而老公Sergio和女兒Sofia穿西式服飾，3人跟一對新人合照。

另外影片中，她換上紅色晚裝出席婚宴，婚宴於羅馬式古堡舉行，宴請百多位賓客，現場更設有LIVE BAND。

當中Gigi寫道：「少琪一家就像我家人一樣，女兒出嫁的大日子我當然一定一定要舉家道賀。這個羅馬婚禮混合中印文化，非常特別，兩家人都非常新潮好玩，豐富的音樂和舞蹈，令兩日的婚禮過程中都充滿笑聲和愛。」

她續說：「婚禮中，看著少琪牽著女兒Jillian的手交託給新郎時，我鼻子酸了一下…感受到作為父親的他一定心情複雜，既安慰又不捨，這個畫面令人非常感動！」

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女兒跳舞娛賓為焦點

Gigi接受媒體訪問，表示女兒Sofia首次參加那麼盛大的婚禮，因而感到十分好奇，Sofia更十分喜歡印度飾物。

婚禮舉行前要進行綵排，Gigi帶同Sofia一起觀看，當見到一眾人跳舞時，Sofia都要跳埋一份，足見其女兒很有表演慾。

此外出席婚禮前，Gigi一家先回丈夫家鄉西班牙，因為疫情影響下，已經3年沒見過丈夫的家人，一眾就威見到8歲大的Sofia，大讚她長高好多。

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