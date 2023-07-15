【醫美風險】女子美容院做激光療程　3個月後滿臉膿瘡爛面發炎

▲ 馬來西亞一名女子到美容院進行激光療程，不料3個月後臉上卻長滿膿瘡、皮膚潰爛發炎。

馬來西亞一名女子到首都吉隆坡一間美容院進行激光療程，不料卻遇上強行推銷，甚至在進行療程後長出滿臉膿瘡，出現潰爛發炎的情況，導致她需要另外花費一大筆錢到皮膚科進行治療。女子事後在社交平台上公開自己的經歷，控訴美容院推卸責任，而涉事店家則否認指控，並強調會採取法律行動。

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綜合外媒報道，女事主上周日（9日）在Twitter上發文講述事件來龍去脈，表示自己最初看見美容院以低廉價格推出試做激光療程，因而受吸引前往。之後美容院替她進行皮膚分析，並開始強行推銷她購買其他療程，直至她妥協才罷休。

然而在她進行療程3個月後，她的額頭和臉上長出了一大片的膿瘡，並且出現潰爛發炎、一碰就流血的情況，於是停止前往美容院，改為看皮膚科醫生接受治療。女子指出，由於情況嚴重，她每2個星期便需到診所覆診，且每次到皮膚科看診都要花費200至400令吉（約港幣345至690元），久而久之便花費了大筆金錢作治療，而她亦因為自己的臉部狀況而變得非常缺乏安全感，身心受創。

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女子之後聯絡美容院要求退款，但被對方拒絕。她之後在網上控訴美容院推卸責任、不願意正面處理她的投訴，甚至反過來指責她。事件曝光後迅速在網上引起關注，涉事美容院發文否認事件，並揚言將對女子採取法律行動。

據報女事主目前已報警，並向消費者仲裁法庭提出申訴。她同時亦在網上呼籲有相似經歷的受害者一同挺身而出，阻止黑店繼續危害及欺壓其他顧客。

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責任編輯：羅嘉欣