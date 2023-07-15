【放榜在即】香港國際航空學院設航空營運文憑課程　獲海運及空運人才培訓基金認可

▲ 運輸及物流局局長林世雄。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）下周三（19日）放榜。運輸及物流局局長林世雄今日（15日）發表網誌，分享選科心得，「與其坐住緊張，不如諗多幾樣」。

林世雄表示，JUPAS考生於放榜後有一次修改課程選擇的機會，考生務必要清楚掌握自己心儀院校／學科的入學條件，因應自己考取的成績和個人興趣，盡快作出合適的抉擇。

除JUPAS以外的課程，香港國際航空學院設有航空營運文憑課程，為期13個月，包括1個月的理論課及12個月的實習期。學員完成理論課，初步認識了航空業後，便可因應自己的興趣和專長，揀選適合自己的工種，例如飛機工程、地勤服務、停機坪／飛行運作服務、航空配餐、航空貨運、航空保安及航空發展等，透過實踐掌握專業技術和寶貴經驗，同時可有穩定收入。

成功完成文憑課程後，學生可報讀為期15個月的航空管理專業文憑課程，更深入認識航空管理的知識。如果學生有興趣繼續攻讀學士學位，可以升讀由職業訓練局才晉高等教育學院與澳洲皇家墨爾本理工大學（RMIT）合辦的兼讀制銜接學位課程，只需兩年便可取得學士學位。

以上由香港國際航空學院開辦的課程均獲「海運及空運人才培訓基金」認可，合資格的畢業生可在完成課程後，向基金申請學習津貼。

林世雄指，昨日（14日）亦就「海運及空運人才培訓基金」旗艦項目海運和航空業實習計劃公布一些優化措施，將海運業的實習職位擴展至全年接受申請，並擴大至包括中六離校生，與航空業實習職位看齊。

實習計劃一直透過海運及航空業界公司為指定本地大專院校學士學位或副學位課程的全日制非準畢業學生提供實習職位。計劃優化後，計劃參加資格將擴展至於任何本地、內地及海外的大專院校修讀全日制學士學位或副學位課程的香港學生，包括準畢業學生，將令更多有志投身海運和航空業的青年受惠，擴大人才庫。

在政府、業界和院校三方合作下，「海運及空運人才培訓基金」就參與公司向每名實習生支付的每月酬金提供75%或7,000元（以較低者為準）資助，資助期每年上限為三個月。實習計劃自2014年推出至今，已有超過3,600名學生在香港不同海運和航空業公司實習。

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責任編輯：黃穎津