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【恐怖家長】女童房內亂小便遭狠父懲罰　抓腳倒掛窗外3分鐘嚇壞路人

親子 12:12 2023/07/15

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

女童房內亂小便遭狠父懲罰，抓腳倒掛窗外3分鐘嚇壞路人。

遼寧撫順日前上演驚險一幕，一名女童疑因房間小便遭父親懲罰，被抓住雙腳、頭向下倒掛窗外，過程持續約2至3分鐘，嚇壞不少途人。

最新影片：

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據網民發布的影片顯示，一名父親抓著女兒的腳踝，將其以「頭向下」的姿勢倒掛在窗外，訓斥她在屋內小便，「為什麼不去廁所尿」、「在房間尿是不是」，期間女童大聲哭嚎，呼叫「爸爸，救命」，但父親卻用強硬語氣大吼「不要吵」。

拍攝者透露，整個過程持續了兩三分鐘，期間有路人經過樓下，出言制止男子的過火行為，所幸女童最終安全無事。

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影片曝光後引起熱議，大批網民批評男子的行為屬於「虐兒」，用如此偏激的方教育孩子，根本不會有好結果，甚至會讓孩子留下心靈創傷，影響成長，「怎能對女兒做這種事」、「不愛孩子的真的不要生」。

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責任編輯︰王明芳

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