【全民造星V】揭Nathan女友墜樓身亡真相　死者家屬控訴魏念恩當Jessie為提款機

ViuTV《全民造星V》明晚（7月16日）舉行總決賽，當中最後10強Nathan（魏念恩）本為大熱之一，但他的女友Jessie在《全民造星V》開播不久的5月，於葵涌石籬邨墮樓身亡，終年26歲。

事後，Nathan在個人IG以Story借日本樂隊Back Number創作的《眨眼瞬間》憑歌寄意，但一直有傳男方參賽後冷落女方，加上女方曾在金錢精神上支持男方，由此受情緒病困擾，而分手令女友一時想不通導致慘劇。

甚至男方在IG發文悼念已故女友，也被爆料指女方家人嘲虛情假意。而Nathan到靈堂出席Jessie喪禮，死者家屬對Nathan表現冷靜，未有上前接待，Nathan亦沒上前安慰死者母親。

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▲ 當日Nathan在IG以Story方式向女友悼念。

死者手機揭通訊內容

到今日（7月15日），Jessie的家屬首度接受媒體訪問指，家屬取回Jessie手機發現沒設密碼鎖，由此見到Jessie生前與魏念恩的通訊內容。

家屬表示，本沒要責怪任何人，覺得是雙方處理感情不妥導致悲劇，但領回手機發現當中通話後，家屬覺得Nathan做過些令人難以接受的事。網上有好多謠言及惡意批評，但Nathan由頭到尾都無為Jessie解釋過，因此想為Jessie澄清，還她清白。

據手機對話內容，魏念恩在交往期間多次向Jessie借錢，在5月6日凌晨表示想專心比賽而提出分開一段時間，但是分開後仍繼續向女方借錢，金額在數百到一千元之間。

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澄清網上謠傳

在5月17日當天，他突然要求Jessie刪除IG所有有關他的照片並提出分手，女方為此多此打電話，更前去昔日愛巢敲門要求見面。警方據CCTV認為Jessie是輕聲拍門及按電鈴，沒向外傳大吵大鬧，同時Nathan當時在屋內，女方因得不到回應，所以當日墜樓輕生。

而Jessie的阿姨更公開手機對話截圖，澄清網上謠傳Jessie反對Nathan參選，但事實女方全力支持男方，更幫Nathan化妝set頭等，所以不論金錢、精神上都全力支持。

但是參加節目後，男方疏遠女方，情人節、生日等都是她一個人過，但一句怨言都沒有，阿姨表示，Jessie一心希望男友可成功出道追夢。

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而Jessie媽媽裊想Nathan跟她講聲對唔住，因Jessie「嗰一刻係同你一齊，我個女係特登搵你。」Jessie家屬又指跟Nathan在靈堂上並非零交流，Jessie阿姨更親自帶Nathan瞻仰遺容。

至於Nathan自言要求刪除IG拍拖照扮單身是公司的壓力，可是Jessie朋友質疑指多屆《全民造星》的參賽者都直認有伴侶，不明為何唯獨他就不可公開有女友。

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