【水中毒】天氣太熱1小時狂飲6支水　10歲男童陷昏迷送醫揭「水中毒」

▲ 美國一名10歲男童在1小時內狂喝6瓶水後出現不適，送院後發現為「水中毒」。

天氣炎熱，不少人會選擇喝更多水消暑，但要小心攝取過量！美國一名男童和家人在室外玩耍時因為太熱，在1小時內狂喝6支水，結果一段時間後出現中毒症狀陷入昏迷，緊急送院才撿回一命。

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綜合外媒報道，10歲的Ray Jordan和父母趁著7月4日美國國慶假期，一同到南卡羅來納州的哥倫比亞市探望家人。母親Stacy Jordan憶述，事發當日Ray正在和表兄弟們在屋外玩耍，因為天氣太熱而自己去拿水喝，

我們當時沒有意識到他到底喝了多少，後來才知道他在晚上8點半至9點半之間一共喝了6瓶水。

父親Jeff Jordan則表示，他們大概在一小時後，即晚上10點半時發現Ray突然開始嘔吐，而且無法控制自己的手臂或任何身體部位，完全失去行動能力，「他那時候看起來就像是吸了毒、喝醉了，甚至像精神有問題」。

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他們見狀連忙將Ray送到兒童醫院，醫生替他進行檢查後，發現他因為短時間內攝取過多水分、腎臟一時之間無法負荷，而導致血液中的鈉含量嚴重過低，出現水中毒的症狀。除此之外，醫生亦發現Ray的大腦周圍腫脹，導致他出現劇烈頭痛。為了解決這個問題，醫生為他進行輸液以幫助他盡可能排尿，將體內多餘的液體排除，並替他調節血液中鈉和鉀的水平。

所幸經過8小時的治療後，Ray逐漸甦醒，成功撿回一命，Jeff和Stacy表示他目前已經完全康復。他們又指，這次的驚險經歷令他們意識到在炎熱天氣下交替喝水和運動飲品的重要性，因為後者所含有的電解質不會稀釋血液。

專家解構水中毒9大症狀

台灣毒理學專家招名威教授曾在Facebook專頁分享，水喝多的確有中毒的可能，但機率並不容易。不過，並非所有時候多喝水都有益，尤其是運動完後喝水，如果只是一昧的猛灌水，身體裡一下子多了大量水分，瞬間造成體內電解質失衡，就可能會造成身體不適，嚴重可致「水中毒」。

招名威續解釋，水是一種物質，也會有劑量超量的問題。當水進到人體內，雖然可以幫助維持正常運作、調節體溫、維持新陳代謝、排出毒素，但一次喝太多水，反而會稀釋體內鹽分，破壞鈉、鉀、鎂離子的平衡，令人體從正常的血鈉含量 135至145 mEq/L 降到 120 mEq/L 以下。而電解質失衡後，就會產生低血鈉症的中毒症狀，包括如下：

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飲多少水會中毒？招名威指出，根據台灣的衛福部規範，若用簡單公式計算成年人水分攝取量（每公斤體重需攝取30 c.c的飲水量），以70公斤的健康成年人，每日所需水分最少2100c.c。若從事高強度運動、工作的人，則需要再依身體狀況自行增加水分攝取量，但以不超過3500cc為原則。

招名威表示，若一次喝1000cc水，需特別注意要即時適量補充鹽分，以避免電解質不平衡的狀況發生。

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責任編輯：羅嘉欣