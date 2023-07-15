【奪命意外】醫院升降機故障突上升　6歲女童被夾30分鐘心肺破裂亡

▲ 醫院升降機故障突上升，6歲女童被夾30分鐘心肺碎裂亡。

墨西哥一間醫院發生奪命意外，一名6歲女童因感染登革熱住院，醫護人員用擔架床將其推入升降機時，升降機突然故障上升，女童連人帶擔架被夾住，心臟、肺部破裂慘死。

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綜合外媒報道，6歲的艾塔娜（Aitana）因感染登革熱入院，接受治療後原定於11日出院，醫護人員用擔架將她推入升降機後，升降機突然往上升，女童被夾在升降機和牆壁的縫隙之間，雙腳露出在門外。

▲ 女童被夾在升降機和牆壁的縫隙之間。（Twitter圖片）

醫護人員隨即報警求助，消防人員人到場時，女童仍有生命跡象，但承受著巨大的壓力。最終，消防人員花了30分鐘將女童救出，但她的心臟、肺部幾乎被壓碎，經搶救後於同日宣告不治。

事後，有醫護人員透露，涉事升降機並非首次發生意外，而院方發表聲明，指升降機維修服務是由外判公司負責，院方會全力配合警方調查。警方目前已拘留一名男子，但未說明詳細情況，事故起因仍有待調查。

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責任編輯：羅嘉欣