【供樓壓力】父母出首期迫買樓男子呻供樓無娛樂　網民反嘲︰身在福中不知福

▲ 父母出首期迫買樓，男子呻供樓無娛樂。

樓價高企，供樓人士百上加斤。近日有一名青年在網上呻爆，被父母逼買樓，感到壓力很大。他指父母雖已為他繳交500萬台幣（約港幣126.7萬）首期，是樓價的三分一了，但因為買的是1,500萬(約港幣380萬)的房子，所以3萬8薪水（約港幣9,600元）都不夠用，令他感到相當痛苦，但他的帖文非但得不到網友的同情，更有不少人寸爆他︰「身在福中不知福」。

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該名男子在Facebook「匿名2公社」發文，指爸媽強逼他買房子，「媽強制幫我買了一間價值1500萬（約港幣380萬）的房子，位於青埔地區。他們出了大約500萬（約港幣126.7萬），剩下的負擔要由我支付，可是我每個月只賺3萬8（約港幣9,600元），卻要拿出3萬（約港幣7,600元）給他們，我真的不想要這間房子，他們說老爸在幫我卡房價，但現在看同樣型的房子已經要1800萬（約港幣456萬）了。」

為供樓每個月慳住使

他說現在為了供樓，每個月都要慳住使︰

現在我連朋友約出去都不敢，包裡只剩下一些百元鈔票。我不能做任何事情，連吃飯都要考準價格，看著朋友在Instagram上去日本玩，我只能望著而已，這種感覺真的很難受。

他又擔心加息及樓價下調，精神壓力大增︰「而且進入升息循環的階段，目前房市狀況嚴錢，未來房價可能不會增值，反而可能貶值，那五百萬不如去買ETF，我好痛苦。」

▲ 男子在原PO表示，為了供樓，連約朋友吃飯都要計過度過才去。

勸兒子感恩父母付出

男子在訴說供樓之苦，但網友卻紛紛留言，寸爆他「人在福中不知福，只會抱怨討蘇湖」，又叫他感恩父母給予首期，「真好，還有500萬贊助，當初我連五萬都沒有人贊助」、「貸款1000萬，每個月還款應該不止3萬，剩下的是你父母幫你貼的，持有六年賣掉、你會感激你父母。」、「過幾年，三千萬賣掉時，你就會痛哭流涕的感謝你爸媽了」。

不過，大家都覺得年青時省錢，將來就不用愁生活︰「現在省下的吃喝玩樂，未來可能是周遊列國，好好珍惜吧！」，但也有人獻計叫他租出去減輕支出︰「租出去啊，你不就有錢付房貸了」。

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責任編輯︰王明芳