  • 33°C
香港時間 : 2023715日 (週六) 16:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虔誠教徒】邱淑貞現身藏傳佛教僧人聚會 55歲豆豆淡妝示人被指似少女

娛樂 15:56 2023/07/15

分享：

分享：

熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

90年代性感女神邱淑貞24年前下嫁I.T創辦人沈嘉偉後，育有三名女兒沈月、沈日及沈晨，淡出演藝圈的邱淑貞專心相夫教女。

邱淑貞信奉藏傳佛教多年，僧人秋吉尼瑪仁波切（Chokyi Nyima Rinpoche）來港弘法，邱淑貞跟一眾佛友們共進午餐，相片更在網上曝光！

【最美星二代】邱淑貞女兒愈大愈靚　沈月性感晚裝+優雅舉止成新一代女神

淡妝依然美豔

相片中邱淑貞化了淡妝，打扮簡約，不過仍難掩星味，雖然已55歲，不過她沒有留下明顯的歲月痕跡，另外邱淑貞坐於仁波切及喇嘛中間，足見她跟僧侶關係很好。

照片曝光後，不少網友驚呼「保養挺好的」、「熟女有熟女的韻」。

點擊圖片放大
+5
+4

網民讚保養好

早前邱淑貞於主題樂園被網民野生捕獲，身材大不如前的她被指「虎背熊腰」，不過靚樣依舊，大晒「完美側顏」。

臉上也沒有留下明顯的歲月痕跡，完全看不出來已經55歲，照片曝光後也讓網友紛紛驚呼「保養挺好的」、「熟女有熟女的韻」。

點擊圖片放大
+7
+6

【最美星二代】繼承「性感女神」邱淑貞美好身段　沈月騷蛇腰+事業線派福利【多圖】

邱淑貞皈依佛教已有20多年，老公沈嘉偉沒有宗教信仰，卻很支持她的決定。

豆豆早年跟媒體表示，曾帶同3名女兒跟大寶法王見面，獲對方「加持」祝福。

由於早年被指向寧波車求子，當問及可要求法王祝福添丁時，邱淑貞即強調從來都沒有，她指現今科技先進，若想追仔大把方法，不會等運到。

最新影片推介：

靚太安樂窩
【靚太安樂窩】懶人必學零失敗5大高質食譜　10分鐘神還原高級餐廳味道

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【星二代】邱淑貞長女沈月疑簽韓國經理人　以藝名Ayla出道免與內地女星撞名【多圖】
13:39 2022/05/04
【星二代】邱淑貞長女沈月疑簽韓國經理人　以藝名Ayla出道免與內地女星撞名【多圖】
【星二代】三位80年代女神女兒相繼入行　邱淑貞李麗珍柏安妮囡囡接捧闖娛圈【多圖】
15:26 2022/05/06
【星二代】三位80年代女神女兒相繼入行　邱淑貞李麗珍柏安妮囡囡接捧闖娛圈【多圖】
【星光匯聚成翡翠】與邱淑貞+李婉華+郭富城組銀河十星　吳詠紅淡出娛圈投身美容界
18:47 2022/10/02
【星光匯聚成翡翠】與邱淑貞+李婉華+郭富城組銀河十星　吳詠紅淡出娛圈投身美容界
【星二代】邱淑貞三位千金罕公開合體　盡得靚母優良基因全屬高質美女【多圖】
12:50 2022/11/15
【星二代】邱淑貞三位千金罕公開合體　盡得靚母優良基因全屬高質美女【多圖】

你可能感興趣

【星二代】邱淑貞長女沈月疑簽韓國經理人　以藝名Ayla出道免與內地女星撞名【多圖】
13:39 2022/05/04
【星二代】邱淑貞長女沈月疑簽韓國經理人　以藝名Ayla出道免與內地女星撞名【多圖】
【星二代】三位80年代女神女兒相繼入行　邱淑貞李麗珍柏安妮囡囡接捧闖娛圈【多圖】
15:26 2022/05/06
【星二代】三位80年代女神女兒相繼入行　邱淑貞李麗珍柏安妮囡囡接捧闖娛圈【多圖】
【星光匯聚成翡翠】與邱淑貞+李婉華+郭富城組銀河十星　吳詠紅淡出娛圈投身美容界
18:47 2022/10/02
【星光匯聚成翡翠】與邱淑貞+李婉華+郭富城組銀河十星　吳詠紅淡出娛圈投身美容界
邱淑貞 沈嘉偉 娛樂人物職業 演員 佛教 宗教

最高瀏覽

【抑鬱重生】名校天之驕女不堪抑鬱　17歲月台跳軌痛失右眼雙腳後覺醒
17:14 2023/07/13
【抑鬱重生】名校天之驕女不堪抑鬱　17歲月台跳軌痛失右眼雙腳後覺醒
【核廢水】港男自測日本零食疑輻射爆標　K Kwong揭真相：無知唔係罪
16:48 2023/07/13
【核廢水】港男自測日本零食疑輻射爆標　K Kwong揭真相：無知唔係罪
【中獎下場】恩愛夫妻中3.2億頭獎揚言過平凡生活　7年後現況曝光令人唏噓
14:19 2023/07/14
【中獎下場】恩愛夫妻中3.2億頭獎揚言過平凡生活　7年後現況曝光令人唏噓