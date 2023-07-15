【虔誠教徒】邱淑貞現身藏傳佛教僧人聚會 55歲豆豆淡妝示人被指似少女

90年代性感女神邱淑貞24年前下嫁I.T創辦人沈嘉偉後，育有三名女兒沈月、沈日及沈晨，淡出演藝圈的邱淑貞專心相夫教女。

邱淑貞信奉藏傳佛教多年，僧人秋吉尼瑪仁波切（Chokyi Nyima Rinpoche）來港弘法，邱淑貞跟一眾佛友們共進午餐，相片更在網上曝光！

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淡妝依然美豔

相片中邱淑貞化了淡妝，打扮簡約，不過仍難掩星味，雖然已55歲，不過她沒有留下明顯的歲月痕跡，另外邱淑貞坐於仁波切及喇嘛中間，足見她跟僧侶關係很好。

照片曝光後，不少網友驚呼「保養挺好的」、「熟女有熟女的韻」。

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網民讚保養好

早前邱淑貞於主題樂園被網民野生捕獲，身材大不如前的她被指「虎背熊腰」，不過靚樣依舊，大晒「完美側顏」。

臉上也沒有留下明顯的歲月痕跡，完全看不出來已經55歲，照片曝光後也讓網友紛紛驚呼「保養挺好的」、「熟女有熟女的韻」。

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邱淑貞皈依佛教已有20多年，老公沈嘉偉沒有宗教信仰，卻很支持她的決定。

豆豆早年跟媒體表示，曾帶同3名女兒跟大寶法王見面，獲對方「加持」祝福。

由於早年被指向寧波車求子，當問及可要求法王祝福添丁時，邱淑貞即強調從來都沒有，她指現今科技先進，若想追仔大把方法，不會等運到。

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