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【中暑危機】長者不開冷氣熱到昏迷入ICU 醫生提醒室內中暑最大因素

健康 11:11 2023/07/16

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天時暑熱，長者尤其要注意防暑。

酷熱氣溫持續，台灣入夏以來發生多宗室內中暑。當地醫生向市民呼籲，不要以為中暑只是在室外，因為人體均溫為攝氏36至36.5度，若室外溫度太高，「吹進室內的風就變成熱風」，有些人為了慳電費，尤其是獨居的長者最容易出事。

長者驚電費貴沒開冷氣

台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋表示，曾有長者因為獨自在家擔心電費貴，沒有開冷氣，他的子女返家時見父親熱到全身濕透，連說話及反應都遲鈍，才緊急將父親送院，入院後發現他脫水，幸好補充水分後已順利出院。

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而三軍總醫院中暑防治中心，今年3名中暑患者中，就有2人在家發生，均是長者因未開冷氣中暑昏迷，甚至一度入住ICU。除了在室內不開冷氣外，過去也有室內工作者，因身處悶熱環境導致熱傷害送醫。

三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡表示，夏天熱傷害很普遍，室內更是潛藏危機。他曾遇過一名40多歲廚師，因胸悶、頭暈到藥局買藥，檢測血壓偏低，經詢問才知道環境悶熱加上流汗過多導致熱衰竭；另有一名20多歲的軍人，在艦上鍋爐房工作，也出現噁心、疲累等症狀，亦被診斷為熱衰竭。

高溫環境工作要多飲水

朱柏齡指除了長者外，睡眠不足、腹瀉、吃抑制排汗劑者，都是熱傷害高風險︰「在廚房、鍋爐間等悶熱環境工作的族群，因為排汗量高造成器官缺水，都是熱衰竭的高危險群。」他呼籲大家若出現頭暈、呼吸不順、心跳加快甚至噁心、想吐等症狀，應該安排休息並建議就醫。

朱柏齡指，熱指數（氣溫+濕度x0.1）超過35時，無論白天或晚上都容易中暑，建議在室內高溫環境工作者，每隔15至20分鐘就要飲水，並到室外透透氣。

而白天待在家的長輩也要開冷氣降溫，建議家中沒安裝冷氣者，可以靠沖水後吹電扇，讓汗水快速蒸發；在室內悶熱環境工作者也要多補充水分，以免器官缺水釀成危機。

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