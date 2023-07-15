  • 33°C
香港時間 : 2023715日 (週六) 16:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

林超英幽默回應網民問題　自揭不阻太太開冷氣： 男人管唔到女人

娛樂 15:46 2023/07/15

分享：

分享：

熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

眾所同知，天文台前台長林超英一向重視環保，曾揚言會花10年時間去證明自己不需要開冷氣。在上月初，由方東昇、黃曉瑩及李曉欣主持的TVB資訊節目《好睡好起》便到林超英家紅磡海逸豪園臨海單位家訪，分享不開冷氣也能入睡的方法。

不過在節目中最令觀眾「開心大發現」是原來林超英家中大廳竟然有冷氣，不過在拍攝當日室外超過38度，當時主持之一的方東昇於採訪期間熱得衣服也濕透，林超英客氣問要不要開一開冷氣，由此相信此冷氣只會招呼客人時才開，平時只是一個「裝飾」。

【好睡好起】林超英臨海大宅曝光　大廳原來有冷氣睡房享三邊落床

點擊圖片放大
+3
+2

林超英：開冷氣一定「公告天下」

在今日（7月15日），雖然氣溫高約35度，可是對林超英「濕濕碎」，而他今日也在個人社交平台發文寫道：

周末笑一笑，話題是冷氣。
我和太太直到昨晚未開冷氣睡覺。

同時他上載一段接受網上節目Hong Kong 2050 is NOW訪問的片段，林超英笑言如果自己有一天「頂唔順」開冷氣，一定會「公告天下」。

他坦言已10年以上沒有開冷氣瞓，主持聞言覺得他很利害，可是林超英稱：「不勁，以前細個時都冇。」不過他承認現時氣溫平均是比以前熱。

男人管唔到女人

在節目內，他讀出網民問題，當中最有趣是有網民稱最慘是林太，要陪丈夫捱熱。

林超英笑言，知道有網民懷疑他「捉字蝨」，認為他聲稱自己不開冷氣但由太太開。林超英回應表示，與太太多年都沒有開冷氣瞓，不過坦言以前太太有開冷氣，但也不是開得很多，而他也不會阻止，更稱：「男人管唔到女人。」

不過後來太太讀中醫，了解到開冷氣對身體不好，所以也沒有開，於是夫婦近十年以上，睡覺也沒有開過冷氣。

最新影片推介：

靚太安樂窩
【靚太安樂窩】懶人必學零失敗5大高質食譜　10分鐘神還原高級餐廳味道

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【好睡好起】38度下方東昇衣服濕透　「前天文台台長」林超英堅持不開冷氣：唔辛苦！
12:48 2023/06/02
【好睡好起】38度下方東昇衣服濕透　「前天文台台長」林超英堅持不開冷氣：唔辛苦！
【好睡好起】李璨琛愈住愈大家居曝光　怪自己夜瞓影響女兒李元元作息
14:38 2023/06/06
【好睡好起】李璨琛愈住愈大家居曝光　怪自己夜瞓影響女兒李元元作息
【好睡好起】方東昇爆金句探討睡眠窒息症　實測坊間四大「止鼾神器」【有片】
11:39 2023/05/26
【好睡好起】方東昇爆金句探討睡眠窒息症　實測坊間四大「止鼾神器」【有片】

你可能感興趣

【好睡好起】38度下方東昇衣服濕透　「前天文台台長」林超英堅持不開冷氣：唔辛苦！
12:48 2023/06/02
【好睡好起】38度下方東昇衣服濕透　「前天文台台長」林超英堅持不開冷氣：唔辛苦！
【好睡好起】李璨琛愈住愈大家居曝光　怪自己夜瞓影響女兒李元元作息
14:38 2023/06/06
【好睡好起】李璨琛愈住愈大家居曝光　怪自己夜瞓影響女兒李元元作息
【好睡好起】方東昇爆金句探討睡眠窒息症　實測坊間四大「止鼾神器」【有片】
11:39 2023/05/26
【好睡好起】方東昇爆金句探討睡眠窒息症　實測坊間四大「止鼾神器」【有片】
娛樂人物職業 林超英 KOL 網絡熱話

最高瀏覽

【抑鬱重生】名校天之驕女不堪抑鬱　17歲月台跳軌痛失右眼雙腳後覺醒
17:14 2023/07/13
【抑鬱重生】名校天之驕女不堪抑鬱　17歲月台跳軌痛失右眼雙腳後覺醒
【核廢水】港男自測日本零食疑輻射爆標　K Kwong揭真相：無知唔係罪
16:48 2023/07/13
【核廢水】港男自測日本零食疑輻射爆標　K Kwong揭真相：無知唔係罪
【中獎下場】恩愛夫妻中3.2億頭獎揚言過平凡生活　7年後現況曝光令人唏噓
14:19 2023/07/14
【中獎下場】恩愛夫妻中3.2億頭獎揚言過平凡生活　7年後現況曝光令人唏噓