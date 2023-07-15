林超英幽默回應網民問題　自揭不阻太太開冷氣： 男人管唔到女人

眾所同知，天文台前台長林超英一向重視環保，曾揚言會花10年時間去證明自己不需要開冷氣。在上月初，由方東昇、黃曉瑩及李曉欣主持的TVB資訊節目《好睡好起》便到林超英家紅磡海逸豪園臨海單位家訪，分享不開冷氣也能入睡的方法。

不過在節目中最令觀眾「開心大發現」是原來林超英家中大廳竟然有冷氣，不過在拍攝當日室外超過38度，當時主持之一的方東昇於採訪期間熱得衣服也濕透，林超英客氣問要不要開一開冷氣，由此相信此冷氣只會招呼客人時才開，平時只是一個「裝飾」。

【好睡好起】林超英臨海大宅曝光 大廳原來有冷氣睡房享三邊落床

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林超英：開冷氣一定「公告天下」

在今日（7月15日），雖然氣溫高約35度，可是對林超英「濕濕碎」，而他今日也在個人社交平台發文寫道：

周末笑一笑，話題是冷氣。

我和太太直到昨晚未開冷氣睡覺。

同時他上載一段接受網上節目Hong Kong 2050 is NOW訪問的片段，林超英笑言如果自己有一天「頂唔順」開冷氣，一定會「公告天下」。

他坦言已10年以上沒有開冷氣瞓，主持聞言覺得他很利害，可是林超英稱：「不勁，以前細個時都冇。」不過他承認現時氣溫平均是比以前熱。

男人管唔到女人

在節目內，他讀出網民問題，當中最有趣是有網民稱最慘是林太，要陪丈夫捱熱。

林超英笑言，知道有網民懷疑他「捉字蝨」，認為他聲稱自己不開冷氣但由太太開。林超英回應表示，與太太多年都沒有開冷氣瞓，不過坦言以前太太有開冷氣，但也不是開得很多，而他也不會阻止，更稱：「男人管唔到女人。」

不過後來太太讀中醫，了解到開冷氣對身體不好，所以也沒有開，於是夫婦近十年以上，睡覺也沒有開過冷氣。

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