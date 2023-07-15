【恐怖虐貓】男友微波爐加熱2個月虐殺6貓　女友驚見貓屍報警

▲ 男友微波爐加熱2個月虐殺6貓，女友驚見貓屍報警。（iStock圖片）

美國芝加哥22歲男子、任職裝修工的Thomas ，被控在2個月內連續虐殺6隻小貓，除了用刀分屍，還會使用微波爐加熱，他為免被家人發現，每次殺死小貓後，就會上網去買相似的小貓回家，及後因藏在儲物定的貓屍發出惡臭，恐怖惡行被女友發現報警終曝光。

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綜合外媒報道，檢察官表示，Thomas告知女友，從8歲起就喜歡虐殺貓，所養的每隻貓咪都命名叫Shelly，只要殺死一隻貓，就會上網購買長相相似的貓咪回家。

女友日前向警方稱，她和Thomas拍拖時，以為對方是一名愛貓男，豈料驚悉對方不但會把小貓丟進水盆中溺死，還用刀殘忍分屍，或是丟進微波爐中虐死，其後她在對方家中儲藏櫃聞到臭味，打開驚見幾袋貓屍，嚇得她報警。

Thomas被控犯下6項虐待動物罪，他供稱自己患有嚴重心理病，需長期食藥。警方目前安排他去接受精神狀態鑑定，案件進行審理中。

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責任編輯：王明芳