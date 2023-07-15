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【ViuTV女神】沈殷怡日本浸溫泉派福利　法政女神入娛圈曾與父親冷戰【多圖】

娛樂 16:12 2023/07/15

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

現年29歲的「ViuTV女神」沈殷怡（Shirley）擁有36C驕人身材，憑ViuTV節目《美女郊遊遊》火速彈起後，而且平時也在個人社交平台上派福利，堪稱ViuTV性感擔當。

比如Shirley早前在節目《海女日記》以一件中門大開的泳衣上陣，可是觀眾之後紛紛表示「唔夠喉」，她即「聽取民意」於IG大派福利，讓觀眾慢慢欣賞其泳裝造型，可說十分識做，難怪俘虜不少宅男。

近日，她與和和泉素行、王頌茵（Kathy仔）主持節目《入島日本喇!》，其中Shirley與和泉素行到伊豆大島三原山溫泉混浴，而她當然十分識做，穿三點式浸溫泉派福利，ViuTV的官方社交平台亦十分體貼，把節目部份畫面截圖放上網讓粉絲回味。

【ViuTV女神】沈殷怡遊泰國狂晒性感照超吸睛　Shirley懶理形象騷雙下巴自嘲多肉【多圖】

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棄當律師做藝人

其實Shirley不只是得身材，出生於律政家庭的她，父親是前律政司副刑事檢控專員沈仲平，而Shirley憑香港中學文憑試4科5**成績考獲全額獎學金升讀上海復旦大學法律系，並於畢業後返港入讀香港中文大學法學碩士。

但畢業於法律系的Shirley卻較喜歡演藝業，她曾於2014年參加中國地球小姐（Miss Earth）並獲得冠軍，於2018年加入ViuTV，同時成為該台重點力捧女藝人之一。

Shirley出生於律政家庭。

父親曾反對入行

可是，她曾接受TOPick專訪坦言，入行初期曾跟爸爸冷戰：「有些事情不是去說服，而是他看見我在這行的努力和我的作品，自然便接受了。他不是不接受女兒的夢想和追求，而是擔心。當看見這些成績、作品、過程，便漸漸地放下他的擔心，所以他便讓我繼續在這行努力。」

她續指：「事實、時間和作品都一一證明，跟他傾談後他漸漸地發現是他擔心得太多。我是100%理解，也預料會是這樣，但亦很坦白地向他說，叫他用時間去證明這件事是Work或不Work。」

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用作品說話

當初，Shirley跟爸爸承諾會用5年時間去證明自己：「如果這件事是不Work，我便回來成為律師。如果這件事是Work，我會希望有天他會支持我。爸爸其實是一個很通情達理的人，他都是愛錫我，最擔心就是我被人欺負。」

她很感激爸爸能給予她時間：「不是每位爸爸都願意看看事情發展，所以我很感激他當時給予我時間去做這件事。我當時跟他說5年，其實現在也未過5年，但我們都很快便已沒事了。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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