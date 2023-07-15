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【認知障礙】傍晚常感煩躁不安恐是失智徵兆？　醫生列「日落症候群」5大症狀

健康 18:17 2023/07/15

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台灣有醫生列出「日落症候群」的5大症狀，並指出此病有可能是失智的表現。

長者突然出現情緒變化要留意！「日落症候群」（Sundowning）目前在醫學上被歸類為一種與人體內部時間調節系統（生物鐘）相關的疾病，大多出現在認知障礙症患者身上。每逢日落時分，患者就會產生焦慮、困惑甚至出現幻覺。台灣就有醫生列出罹患「日落症候群」會有的5個症狀，提醒民眾在照顧患者時多加注意。

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【TOPick診症室】中暑可致器官衰竭嚴重需洗腎　醫生拆解熱衰竭VS中暑成因症狀

台灣重症科醫生黃軒在Facebook專頁上發文，指出「日落症候群」患者在陽光往下降、陽光逐漸減少後，往往會變得煩躁、困惑或者不安，甚至有部分患者會出現幻覺及妄想的症狀。他表示，「日落症候群」在醫學上也被認為是認知障礙症的表現之一，尤其多發於年紀較長的病患；患者很多時候白天狀態還不錯，然而一入夜就格外不平靜。

黃軒列出以下5項症狀，幫助民眾辨別長者是否患上「日落症候群」：

  • 煩躁或不安：患者可能會變得更加焦慮、緊張和不安，尤其是在太陽下山後。他們可能會困惑，不知道現在是白天還是夜晚。
  • 情緒變化：部分患者可能會變得更加情緒化，包括變得煩燥、易怒或者哭泣。這種情緒變化可以突然發生，並且沒有明顯的原因。
  • 困混和失去定向感：患者可能會變得更加困惑，忘記他們在哪裡，甚至是他們是誰。他們也可能失去對時間的感覺，不知道現在是白天還是晚上。
  • 睡眠問題：夕陽症候群可能會導致患者在晚上難以入睡或保持睡眠。他們可能在晚上醒來，並在白天感到疲倦。
  • 行為問題：患者可能表現出類似幼兒的行為，例如固執、不合作或情緒失控。在嚴重的情況下，他們甚至可能變得暴力。

到底長者為甚麼會患上「日落症候群」？黃軒就指，此病目前尚未有明確的成因，但也也有一些理論和研究嘗試解釋這種情況。首先，認知障礙症患者生物時鐘可能早已被破壞，使他們在日落時分更容易感到混亂和煩躁；其次為疲勞，長時間清醒可能會令長者感到疲憊，導致他們在日落後因缺乏體力而出現拒絕持續配合、煩躁和困惑的症狀，而疲勞亦會加重所有形式的認知障礙症症狀。

另外，認知障礙症患者可能對光線變化更加敏感，導致他們在日落時分感到混亂；而長者如果在日間接收過多刺激，例如噪音、活動或環境的變化等，則有機會更容易在晚上感到焦慮和煩躁。

那麼，要如何防止「日落症候群」？黃軒就建議，可以讓患者維持穩定的日常節奏、確保充足的休息、在傍晚提供足夠的光線，以及減少過度刺激等。但他亦指出，每個人的情況都可能有異，同一個方法並不見得適用於所有人，可能需要通過更多的實驗和調整，來找出最有效的做法。

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責任編輯：羅嘉欣

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