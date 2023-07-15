【網絡熱話】19歲男大生夜店撿屍路邊性侵　逃過牢獄之災原因曝光

台北一名男大學生19歲男大學生，早前到夜店體驗，期間和1名女生搭訕，趁對方酒醉無反抗之力後，竟在街頭性侵對方，完事後留下受害人離去。女子醒來時衣衫不整截乘的士，司機見她神情恍惚下車，擔心她出事報警。男大學生最後被起訴，但他近日獲判緩刑。

綜合當地媒體報道，案情指，該名19男大學生，於2020年8月某日到當地夜店認識1名女子，同日凌晨2時許，男大生趁對方酒醉意識不清、無力反抗時，竟帶她離開夜店，然後在路邊遮雨棚座位趁機性交得逞後獨自離去，留下衣衫不整的受害女子在路邊。

女子醒來後截的士，但她精神恍惚，無法說明目的地，之後還遺留個人物品在車上，司機見女子稱回來取，但遲遲未見人，擔心女子出事，故報警處理，才揭發事件。

附近巡邏的警員找到女子，見她衣衫不整，意識恍惚，警員立即將她送院採證，並調查附近閉路電視，發現她被人性侵。警方最後拘捕涉案男大生，並將他起訴。

涉案男大生堅稱性交時女子意識清醒，否認趁對方酒醉性侵。不過，發現女生的2名警員作供指，他們問受害人為何沒穿衣服時，她回答不知道，意識明顯不清醒，而送院後她曾做酒精呼氣測試，證實她已醉到無意識，證明高男是趁她酒醉性侵。

男大生事後積極和女子達成和解，願意賠償50萬新台幣（約12.8萬港元），法官判其1年8個月刑期，但緩刑3年，免去牢獄之苦。不過，二審法官認為事件嚴重，認為他為逞一己私慾，造成女子身心嚴重受創，撤銷原先判決，改判3年有期徒刑。

事件最終鬧上最高法院。最高法院日前宣判，考量男大生在高中時曾當義工，本性非惡，事後羞愧認定有悔意，並坦然面對司法程序外，也積極向被害者道歉賠償，女方也不願再追究男大生犯行，改判他有期徒刑1年8月、緩刑3年，免於牢獄之災，全案仍可上訴。

責任編輯：王明芳