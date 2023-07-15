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【香港小姐2023】姜依宁爆喊感激陳曉彤安慰　大頭蝦王怡然被爆買零食冇帶錢

娛樂 17:12 2023/07/15

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

一眾佳麗私下攬頭攬頸感情要好。

《2023香港小姐競選》原有17位佳麗前往越南拍外景，可是因為11號周婷（Jennifer）臨時甩底，結果只有16位港姐佳麗前往。

16位佳麗分別為：1號吳詠婷（Anna）、2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）、4號王怡然（Lynn）、5號梁倩淇（Debbie）、6號胡睿涵（Hanna）、7號毛志琛（Viktoria）、8號姜依宁（Jenny）、9號潘明璇（Michelle）、10號陳霈錤（Hera）、12號梁晶晶（Nicole）、13號陳曉彤（Cindy）、14號陳怡名（Zora）、15號莊子璇（Hilary）、16號郭珮文（Juliana）、17號王敏慈（Lovelle）。

【香港小姐2023】佳麗抵達越南拍外景　莊子璇郭珮文王敏慈稱不會忍口

佳麗不時拿出手機拍照留念。

世遺靚景拍MV

今屆一眾港姐在嘉賓主持黎諾懿及兩位師姐謝嘉怡及梁凱晴帶領下，前往越南峴港及會安拍外景。在第2日的外景拍攝，16位佳麗身穿仙氣白裙，前往被列為世界文化遺產的美山聖地拍攝MV。

經過連日來密集式訓練，16位佳麗除了擺甫及跳舞愈見有板有眼，無論鏡頭背後多熱多累，只要一見到鏡頭即能9秒9綻放甜美笑容。

而經過連日來「朝見口、晚見面」，佳麗間感情明顯升溫，不用埋位時眾人Keep住雞啄唔斷兼有講有笑，連接受無綫娛樂新聞台王鎮泉（泉叔）訪問時亦要抱在一起。

苦練多時，終於要在鏡頭前騷舞功。

姜依宁自覺笑容唔夠

美山聖地外景拍攝初段雖然烈日當空、熱到台前幕後汗流浹背；但中途卻忽然行雷閃電兼暴雨，拍攝流程數度被打斷。

對於拍攝外景日曬又雨淋，佳麗指雖然辛苦，但感恩獲工作人員貼心照顧，除Keep住有專業人員幫她們補妝及整理衣服，更貼心事先為佳麗預備好雨傘。6號胡睿涵說：「行雷閃電？唔驚呀，工作人員好有準備，一早準備定遮，好照顧我哋。」

感覺較為害羞的8號姜依宁，與13號陳曉彤及15號莊子璇接受泉叔訪問時，被踢爆前一晚排舞時因壓力大爆喊，對此姜依宁解釋：「我覺得自己做得唔夠好，笑容唔夠，要更加努力。」並感謝身旁兩位好友及戰友全程陪伴及打氣，才令自己馬上破涕為笑。

3人又指現在已變成「笑容專員」，無論是大會鏡頭或工作人員手機，只要一對著自己便能擠出燦爛笑容。

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佳麗互相爆趣事

同時，佳麗又應泉叔要求互爆趣事，結果以莊子璇的「過時面膜」及4號王怡然的「周身冇蚊」事件最有娛樂性。

莊子璇說：「尋晚我哋大概一點零瞓，但瞓前點都要敷個mask；我敷住咁去咗第二位佳麗間房，點知冇為意瞓著咗！個零鐘後醒番塊面膜已經乾晒，咁樣反而弄巧反拙。」

王怡然說：「我同Zora（14號陳怡名）3個人去買嘢，大家都以為大家身上有錢，咁買咗好多零食，點知到畀錢嗰陣，先知原來大家都冇帶錢。（咁最後冇買到零食？）有呀，咪返番酒店攞錢先再買。」

另外，王怡然與胡睿涵與2號黃泳嘉受訪時，更笑指由於拍攝景點及日落景色太美，16位佳麗不忘寓工作於娛樂紛紛拿出手機拍照留念。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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