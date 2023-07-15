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【共創明Teen】新世界發展邀500名學員友師　參加藝術科技體驗日

社會 17:21 2023/07/15

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

新世界發展邀500名學員友師，參加藝術科技體驗日。

新世界發展支持特區政府「共創明『Teen』計劃」，在暑假期間邀請500名學員和友師，參加藝術科技體驗日，並於今日舉行活動開幕禮，由政務司司長陳國基蒞臨主禮。

為了讓學員加深對藝術科技的認知，集團在暑假期間將舉行6場藝術科技體驗日，邀請共500名學員和友師，參觀全港最大型沉浸式數碼藝術館ARTE M Hong Kong，體驗藝術科技創造的大自然世界。

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【TOPick診症室】中暑可致器官衰竭嚴重需洗腎　醫生拆解熱衰竭VS中暑成因症狀

首場體驗日於今日舉行，逾百名學員和友師出席。除了參觀數碼藝術館，學員和友師亦參與了藝術科技工作坊，由業界人士介紹相關行業的發展和工作機會，啟發學員探索多元的個人生涯發展可能，鼓勵有志在相關領域工作的學員提早裝備自己。

新世界集團逾120名分別來自法律、科技、企業傳訊、建築工程和物業管理等部門的員工，獲成功配對擔任友師、扶持學員成長。他們透過分享自身的經歷，幫助學員建立正向人生，並啟發學員發掘個人興趣及長處，鼓勵他們將來貢獻社會。

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記者：黃穎津

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