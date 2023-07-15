【國際影后】張曼玉減產後享受法式生活　Maggie素顏獲讚：依然年輕貌美

▲ 張曼玉突然分享18年前的片段。

國際影后張曼玉（Maggie）近年再度活躍起來，去年6月在港出席時裝品牌活動，偶意亦會亮相內地綜藝節目中亮相。

其實在今年初，張曼玉突然進駐內地社交平台抖音，分享多段影片，透露個人近況，相隔半年，她分享一段其18年前的短片，當中紀錄了她在法國巴黎的生活，成功135.3萬人讚好！

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▲ Maggie分享18年前的法國生活點滴片段！

原來影后愛煮飯

在片中，張曼玉身處開放式廚房，跟女助手一起炮製晚飯，穿上灰色外套的Maggie打扮隨意，素顏上陣兼束起長髮。

只見張曼玉細心清洗食材，之後將豬肋骨放入焗爐，張曼玉手勢非常熟練，原來影后喜愛下廚。

之後，她將餸菜放於餐枱上，影片也曝光了其豪宅，屋內空間空十足，裝修走簡約風，最後片尾標示片段攝於2005年的法國。

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未有劇本能打動

翻看資料，張曼玉在2004年演出電影《錯的多美麗》（Clean）後，就開始減產，而且都是客串演出性質。

她曾表示，自己已拍過80多部電影，嘗試過各類角色，如果沒打動她的劇本，寧願過自己的生活。據知2004年後，她已推辭40多個劇本，而影片拍攝時正是2005年，即是張曼玉享受「減產」之時，難怪咁寫意地下廚啦！

▲ 《錯的多美麗》。

而網民紛紛留言感嘆：「依然年輕貌美」、「永遠的女神」，事實上，當年的張曼玉素顏上陣也很省鏡，皮膚白滑到「反光」。

張曼玉進駐抖音後，一日狂吸逾5000萬粉絲，但她鮮有更新，至去年除夕，張曼玉相約了一眾好友聚會倒數迎接2023年，當日心情大好的她隨即自行揸機自拍，記錄珍貴的一刻。

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