  • 30°C
香港時間 : 2023715日 (週六) 19:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國際影后】張曼玉減產後享受法式生活　Maggie素顏獲讚：依然年輕貌美

娛樂 18:18 2023/07/15

分享：

分享：

熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

張曼玉突然分享18年前的片段。

國際影后張曼玉（Maggie）近年再度活躍起來，去年6月在港出席時裝品牌活動，偶意亦會亮相內地綜藝節目中亮相。

其實在今年初，張曼玉突然進駐內地社交平台抖音，分享多段影片，透露個人近況，相隔半年，她分享一段其18年前的短片，當中紀錄了她在法國巴黎的生活，成功135.3萬人讚好！

【一代天后】張曼玉為梅艷芳激罕上節目　讚揚故友：佢係好多人心目中嘅英雄

Maggie分享18年前的法國生活點滴片段！

原來影后愛煮飯

在片中，張曼玉身處開放式廚房，跟女助手一起炮製晚飯，穿上灰色外套的Maggie打扮隨意，素顏上陣兼束起長髮。

只見張曼玉細心清洗食材，之後將豬肋骨放入焗爐，張曼玉手勢非常熟練，原來影后喜愛下廚。

之後，她將餸菜放於餐枱上，影片也曝光了其豪宅，屋內空間空十足，裝修走簡約風，最後片尾標示片段攝於2005年的法國。

點擊圖片放大
+10
+9

未有劇本能打動

翻看資料，張曼玉在2004年演出電影《錯的多美麗》（Clean）後，就開始減產，而且都是客串演出性質。

她曾表示，自己已拍過80多部電影，嘗試過各類角色，如果沒打動她的劇本，寧願過自己的生活。據知2004年後，她已推辭40多個劇本，而影片拍攝時正是2005年，即是張曼玉享受「減產」之時，難怪咁寫意地下廚啦！

《錯的多美麗》。

而網民紛紛留言感嘆：「依然年輕貌美」、「永遠的女神」，事實上，當年的張曼玉素顏上陣也很省鏡，皮膚白滑到「反光」。

張曼玉進駐抖音後，一日狂吸逾5000萬粉絲，但她鮮有更新，至去年除夕，張曼玉相約了一眾好友聚會倒數迎接2023年，當日心情大好的她隨即自行揸機自拍，記錄珍貴的一刻。

點擊圖片放大
+6
+5

最新影片推介：

靚太安樂窩
【靚太安樂窩】懶人必學零失敗5大高質食譜　10分鐘神還原高級餐廳味道

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【香港小姐】與張曼玉同屆港姐榮升外婆　譚錦芳移居加國成星級地產經紀
15:59 2022/02/11
【香港小姐】與張曼玉同屆港姐榮升外婆　譚錦芳移居加國成星級地產經紀
【國際影星】陳法拉重演張曼玉作品　戴逾值千萬鑽飾靚爆康城影展
13:09 2022/05/23
【國際影星】陳法拉重演張曼玉作品　戴逾值千萬鑽飾靚爆康城影展
【Irma Vep】翻拍張曼玉經典作擔正女主角　陳法拉美劇女僕造型曝光
12:39 2022/06/28
【Irma Vep】翻拍張曼玉經典作擔正女主角　陳法拉美劇女僕造型曝光

你可能感興趣

【香港小姐】與張曼玉同屆港姐榮升外婆　譚錦芳移居加國成星級地產經紀
15:59 2022/02/11
【香港小姐】與張曼玉同屆港姐榮升外婆　譚錦芳移居加國成星級地產經紀
【國際影星】陳法拉重演張曼玉作品　戴逾值千萬鑽飾靚爆康城影展
13:09 2022/05/23
【國際影星】陳法拉重演張曼玉作品　戴逾值千萬鑽飾靚爆康城影展
【Irma Vep】翻拍張曼玉經典作擔正女主角　陳法拉美劇女僕造型曝光
12:39 2022/06/28
【Irma Vep】翻拍張曼玉經典作擔正女主角　陳法拉美劇女僕造型曝光
張曼玉 娛樂人物職業 演員 電影 娛樂行業 抖音 巴黎

最高瀏覽

【核廢水】港男自測日本零食疑輻射爆標　K Kwong揭真相：無知唔係罪
16:48 2023/07/13
【核廢水】港男自測日本零食疑輻射爆標　K Kwong揭真相：無知唔係罪
【抑鬱重生】名校天之驕女不堪抑鬱　17歲月台跳軌痛失右眼雙腳後覺醒
17:14 2023/07/13
【抑鬱重生】名校天之驕女不堪抑鬱　17歲月台跳軌痛失右眼雙腳後覺醒
【中獎下場】恩愛夫妻中3.2億頭獎揚言過平凡生活　7年後現況曝光令人唏噓
14:19 2023/07/14
【中獎下場】恩愛夫妻中3.2億頭獎揚言過平凡生活　7年後現況曝光令人唏噓