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【靈戲逼人】龔嘉欣Sexy Dance誘惑張振朗　吳子冲解釋傑仔長期戴帽原因

娛樂 17:29 2023/07/15

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

吳子冲入行5年首次演爆喊戲。

張振朗、龔嘉欣、劉穎鏇、阮浩棕、吳子冲、蔚雨芯、李成昌、江欣燕、謝雪心、阮嘉敏及魯振順等參演的TVB劇《靈戲逼人》，隨著劇情發展，與「女鬼」阿芳（龔嘉欣飾）出雙入對的Ivan（張振朗飾），自與女友Karen（蔚雨芯飾）分手後，不自覺對阿芳產生情愫。

昨晚（7月14日）《靈戲逼人》劇情內，Ivan臨睡前欣賞了阿芳表演K-pop，因而夢見阿芳大跳Sexy Dance，之後再風情萬種跳上Ivan大髀咬耳仔，場面香艷又搞笑。

【思家大戰X靈戲逼人】4美女抬住張振朗出場　炎明熹姑丈即場獻唱《好想約你》

繼《新四十二章》Lisa上身跳勁舞後，嘉欣這次再度挑戰K-pop，雖然同樣以搞笑為主，但風格卻由有型變成性感。

談到相關場口，嘉欣以「一味掛住笑」概括拍攝情況：「拍嗰陣最難係忍笑，我哋有同導演研究呢場戲誘惑同放電嘅尺度，例如係咪要撥吓頭髮咁，但最終都係大家不停係咁笑。」

喊到鼻水都出埋嚟

另外繼上周阮嘉敏及劉芷玲後，本周再有年青演員彈出，就是飾演阮浩棕好友傑仔的吳子冲。

前晚（7月13日）一集傑仔因被好友阿東（阮浩棕飾）誤解退出戲班，深感不捨的傑仔向若琳（阮嘉敏飾）訴苦期間，憶起當日摯親離世時阿東如何安慰及陪伴自己，解釋了傑仔為何願意為阿東默默付出。

原來該場是子冲入行5年首個爆喊戲，他在IG上載劇照及留言：「對於喊戲，我係完全冇信心，當時真係冇諗過可以喊到鼻水都出埋嚟，橫隔膜又抽筋。」

由於傑仔角色單純、善良又思想正向，在網上吸獲不少正評，讚爆喊場面感動之餘，亦讚子冲做得好。劇中演員亦封傑仔是全劇最好玩角色，皆因可塑性高。

黑面24小時

子冲事後受訪時指由接到劇本知道要拍喊戲已開始擔心及緊張，拍攝前更刻意黑足24小時面及「與世隔絕」。

談到拍攝感受，子冲笑言是講對白很難：「自己睇番出街係覺得唔係做得十分好，喊戲真係好難，難在喊得出只係第一步，然後我發現原來喊住講嘢係好難，因為條氣會抽搐，好易會好似口齒不清咁，希望下次可以講番清楚啲對白。」

他又感激媽咪陪自己看了該幕兩、三次仍忍不住眼濕濕。

揭傑仔長期戴帽之謎

談到劇中好友阮浩棕，子冲透露二人私下亦經常出雙入對，並於劇集開拍前已約出來對劇本培養感情；子冲又很感激張振朗給了他不少貼士：「佢成日叫我唔好諗太多同相信感覺，叫我唔好咁理性。」

子冲又指是次是首度飾演傻仔，為了更神似，監製建議他戴眼鏡，子冲更順道揭曉傑仔長期戴帽之謎：「因為傑仔好想撞鬼，咁人有三把火，咪戴帽遮住一把，加埋個斜孭袋，就成為咗傑仔嘅標誌 。 」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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