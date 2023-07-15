【香港小姐2023】鄧凱文身材不輸Juliana　Eris樣子甜美有望反超前【多圖】

《香港小姐2023競選》原本有18位佳麗成功晉級，可是因為「翻版王祖賢」賀怡雯在（Lea）突然宣布退選，結果只有17位候選佳麗，不過11號周婷臨時缺席外景拍攝，雖然她到今未有表示退出，大會亦沒有取消其資格，不過都「危危乎」。

至於其餘佳麗，大會公佈早前公布由觀眾投票選出的「一見鍾意佳麗」，結果由莊子璇（Hilary）奪冠，第二位為郭珮文（Juliana），第三位是「翻版范冰冰」王敏慈（Lovelle），而她們亦由面試當日起已被視為大熱。

當中被稱「金髮巨胸蔡思貝」的Juliana因為上圍十分豐滿，已令不少宅男注意，甚至總經理（節目內容營運）曾志偉在《2023香港小姐競選》終極面試任評判也也暗指被她的身材搶Fo：「唔記得睇面形！」

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鄧凱文IG派福利

但其實除16號的Juliana外，另一位3號佳麗鄧凱文（Eris）上圍亦同樣豐滿，在大會發布的官方照片，身穿白衫的Eri驕人身段盡現，不輸Juliana，只是大會尚未安排佳麗以泳裝見傳媒及公布三圍數字「見真章」而已。

不過，Eris在個人社交平台上載生活照，當中展示她的美好身段，而且樣子甜美並畢業於英國諾定咸大學，樣貌及學歷條件不俗，Eris隨時有望反超前。

而她向大會表示平時嗜好是烘焙蛋糕、游水及每日和寵物外出跑步，而志向是成為一位多功能的演員。不過，Eris的身高只166cm，略為輸蝕了一些。

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