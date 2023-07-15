【老而彌堅】88歲日本最高齡AV女優　獲兒子支持入行專揀小鮮肉合作

▲ 最高齡日本AV女優小笠原祐子。（VICE Japan影片截圖）

現年88歲的日本「最高齡AV女優」小笠原祐子，在2016年正式出道，近日她接受傳媒訪問時大談入行以來的心路歷程，表示希望自己保持健康，一直做到90歲。

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小笠原祐子於2016年以81歲之齡正式出道，她透露入行是個意外，當時一名女性友人不斷邀請她加入成人片行業，在某次機緣巧合下，她到AV製作公司參觀時，對方誠邀她拍片，她起初拒絕並指「不想讓人看見我的裸體」、「不想和老男人拍片，如果是年輕帥哥，或者可以考慮」。沒想到10天後，製作公司再次聯絡小笠原祐子，指找來帥哥合作，結果她被打動，決心踏上AV女優之路。

▲ 最高齡日本AV女優小笠原祐子。（VICE Japan影片截圖）

小笠原祐子近日接受《livedoor》訪問表示，自從丈夫在她59歲離世後，20多年未有過性生活，大讚亡夫在性生活方面與自己很合得來，直言「他是最棒的」，指如果對方仍在世，自己不會選擇入行。

被問到家人是否知道自己的工作，她表示告訴了兒子，對方回答「如果媽媽身體健康、長壽就足夠了，做你喜歡做的事吧。

小笠原祐子表示，入行以來，大概一年會出產一部AV，雖然已達88歲高齡，但她仍充滿熱情說，希望管理好健康狀況，繼續做到90歲。

▲ （VICE Japan影片截圖）

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責任編輯︰王明芳