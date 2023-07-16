【存款去向】12年將60萬人工交媽媽保管 結婚見存摺餘額心碎：只剩1萬

▲ 12年後，60萬存款只剩下1萬。（劇照配圖）

你的利是錢是否交給媽媽保管？台灣有女子在網上發帖講述自己的煩惱，她畢業出來工作後，媽媽勸說她將人工交給她保管「將來妳會感謝我」，她對媽媽的承諾堅信不疑，12年來除了留下幾千元生活費後，將全部人工交給媽媽保管長達12年，直至結婚前夕她向媽媽拿回銀行存摺，才發現原本該有的百萬存款，竟然只剩下5萬元（折合港元1.25萬元），讓她崩潰不已。

該名女子在社交網站fb群組《匿名2公社》上講述自己的煩惱，她指自己當年出來工作後繼續與爸媽同住，因為相信媽媽「現在妳把錢交我管，將來妳會感謝我」，她12年來只留下幾千元的零用錢，將銀行存摺與提款卡交給媽媽保管。

她指，過去12年來自己的人工是2.3萬新台幣（折合港幣8000元），媽媽卻只給4,500元新台幣（約1,250港元）當生活費，用作早晚餐、交通費用及娛樂開銷等，剩餘的全部存入銀行。若依此推算，2.3萬元扣掉勞健保，等於月存1.8萬元新台幣，12年存款應該有266多萬元（折合60萬港元）。

12年來她沒有懷疑過媽媽會挪用自己的款項，直到出嫁前夕，媽媽才將銀行存摺還給她，她滿心歡喜以為有百萬存款，結果存款金額竟然只剩下5萬元，她為自己被媽媽欺騙了12年感到難過，

他們認為孩子賺錢給父母，本來就是應該的！

女子沒有向父母興師問罪，也沒有追討款項的去向，但她如今已經結婚生了兩個孩子，媽媽卻不時會問起工作收入，讓她掙扎「該不該誠實回答？」

畢竟我跟老公有房貸、車貸要扛，又有雙寶要養，生活壓力也很大。

網民則勸說她，既然已經既然生子有自己的家庭，不要太過愚孝，只要適當孝順父母就可以。