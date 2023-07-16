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【駁髮惹禍】24歲女花1.3萬駁髮現嚴重過敏　頭皮出血生水泡嚴重掉髮

健康 10:57 2023/07/16

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

24歲女花1.3萬駁髮現嚴重過敏，頭皮出血生水泡嚴重掉髮。

不少貪靚女士都曾試過駁髮，但原來不是人人適合！英國有一名24歲女子早前光顧當地一間髮廊，花費1,300英鎊（約1.3萬港元）欲以駁髮掩蓋自己的掉髮問題。豈料，回家後，她隨即發現頭皮出現嚴重過敏問題，除了掉髮情況惡化，頭皮更不斷起水泡流血，最終需求助皮膚科醫生，並將頭髮全剃光以接受治療。

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根據外國傳媒報導，24歲女子肖娜（Shauna Higgins）於去年12月光顧涉事的髮廊，髮廊的負責人Mandy Collins得知她有掉髮問題後，隨即落力遊說Shauna進行駁髮。心動的Shauna於是便花費1,300英鎊（約1.3萬港元）接受駁髮建議，卻不知道這舉動隨即為自己帶來連串惡夢。

Shauna指，完成駁髮後，短短4周內，洗頭時駁髮位置的頭髮就不斷掉落，同時原本長在頭皮上的頭髮也跟著掉落。更駭人的是，她的頭皮亦開始流血並起許多水泡，而且出現紅腫，每天均承受很大的身心折磨。

經過皮膚專科醫生檢查，懷疑是駁髮導致頭皮敏感，出現化學灼傷情況。為了接受更全面治療，Shauna最終將頭髮全部剃光，才令情況有所好轉。Shauna事後亦要求髮廊全額退款，不過她卻遭到店家冷待，於是她決定告上法院，目前仍在等待法庭審訊。

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責任編輯：羅嘉欣

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