【李玟離世】李玟歌迷會台灣舉行追思會　粉絲激動怒喊：她老公是兇手

▲ 李玟台灣歌迷會在淡水舉辦追思會。

歌后李玟（Coco）在本月5日離世，終年48歲。胞姐李秋林與李思林日前現身香港殯儀館為李玟辦理身後事，前日（7月14日）在社交平台宣布於本月31日及下月1日設靈，前為公祭日期，讓李玟歌迷能到場向偶像道別。

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李玟台灣歌迷會昨日（7月15日）在新北市淡水的沙崙海灘舉辦追思會，近百名歌迷到場為偶像悼念。追思會除了展示出李玟生前拍過的雜誌封面，還有唱片、紀念T恤、鮮花束等，粉絲更親自製作影片，回顧李玟一生作品及舞台演出。

眾人在追思會上齊唱歌曲《You & I》，將偶像送給歌迷的歌曲，獻回偶像，並選址在李玟最喜歡的地方—淡水作場地。

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粉絲痛哭：她老公就是兇手

其中一名歌迷接受台灣媒體訪問時，情緒一度激動痛哭，直言當看到新聞時無法接受，因為李玟向來在其心目中的形象是快樂、開朗，直呼偶像「真的太傻了」。

她又認為李玟老公Bruce Rockowitz需要付很大的責任，直接怒喊：「他就是兇手！」

▲ 一名歌迷激動怒喊Bruce Rockowitz是兇手。

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