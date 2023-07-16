【風暴消息】各機構營運安排不斷更新　迪士尼戶外設施停運

▲ 迪士尼樂園有限度運作，戶外遊樂設施將暫停開放。（資料圖片）

強烈熱帶風暴泰利正靠近本港，並逐漸增強。香港天文台於今日（16日）改發3號強風信號，預計會在今日日間大部份時間維持，各個機構宣布相應的應對措施。

本港風勢預計會在明早（17日）稍爲增強。天文台會視乎泰利的強度變化及其相關的烈風區與珠江口的距離，評估是否需要在午夜至明早改發八號烈風或暴風信號。

渡輪服務或暫停

屯門-東涌-沙螺灣-大澳

愉景灣-梅窩

香港仔-蒲苔島

黃石-灣仔及赤徑

馬料水-塔門

馬料水-東平洲

黃石-塔門

沙田日馬煞科

馬會表示維持今日（16日）在沙田馬場舉行煞科日賽事，備有應變方案，可以因應懸掛更高颱風信號的預報發出後迅速作出應變，並於適當時候作出決定。

迪士尼樂園度假區

香港迪士尼樂園度假區宣布，樂園今日（16日）開放作有限度運作。迪欣湖活動中心會如常開放。入園人士可向演藝人員查詢表演節目場次及遊樂設施開放的最新安排，可瀏覽香港迪士尼樂園度假區網頁。

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責任編輯：陳麗娜