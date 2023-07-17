【風暴消息】教育局宣布夜校將恢復上課　普通科門診陸續恢復服務

▲ （梁偉榮攝）

三號強風信號在下午4時20分發出，取代八號東南烈風或暴風信號。TOPick緊貼風暴消息，為大家帶來最新資訊。

【16:40】人事登記辦事處恢復服務

入境處稱，港島辦事處、九龍辦事處、觀塘辦事處及屯門辦事處將於兩小時內恢復服務，處理已預約今日下午4時30分後的申請。

【16:20】幼兒／青少年／長者服務／康復中心恢復服務

社會福利署指，幼兒／青少年／長者服務／康復中心在兩小時內恢復服務。

【15:00】普通科門診診所恢復服務

​普通科門診診所將於8號風球取消後的兩小時內陸續恢復服務；而專科門診診所、專職醫療及其他日間服務，將維持暫停。

【14:05】夜校將恢復上課

所有日校今日繼續停課，而夜校今日將恢復上課。

馬會場外投注處暫停開放

顧客可透過網上投注服務「投注區」、馬會投注三合一及Racing Touch投注app或1886電話投注自動服務系統投注。

而電話投注服務將於八號烈風或暴風信號取消後的兩小時後恢復服務。

海洋公園及水上樂園暫停開放

有關指定今天使用的水上樂園門票，以及已預約車位、儲物櫃、水上通行證及映灣小屋之安排，請留意水上樂園網站稍後之公布。

香港故宮文化博物館暫停開放

已購買今日入場門票的訪客，所有門票有效期將由受天氣影響當天起計延長180日，持票人士可使用原有門票，於有效期內的任何一日、於門票原訂的同一時段入場參觀。

濕地公園暫停開放

已經預繳今天門票的人士或團體，可於公園恢復服務後聯絡公園票務處，安排退款或更改參觀日期。

教育局停課安排

所有日校今日停課。

迪士尼樂園度假區

樂園暫停開放，迪欣湖活動中心亦暫停開放至另行通知。入園人士可向演藝人員查詢表演節目場次及遊樂設施開放的最新安排，可瀏覽香港迪士尼樂園度假區網頁。

消費券計劃秘書處

費券計劃秘書處位於九龍旺角彌敦道750號始創中心17樓的辦公室今日暫停服務。秘書處會聯絡已預約今日到訪接受服務的市民安排改期。

「幻彩詠香江」暫停

今晚上演的「幻彩詠香江」已告取消。

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責任編輯：陳麗娜