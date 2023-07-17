【風暴消息】教育局宣布日校停課　海洋公園暫停開放

▲ （陳梓蔚攝）

風暴泰利襲港，天文台表示，泰利會於早上（17日）在本港西南偏南300公里內掠過，而與其相關的烈風區會持續影響珠江口一帶。八號烈風或暴風信號至少維持至下午4時。

隨後八號信號會否維持將視乎泰利遠離珠江口的速度和本地風力的變化，以及泰利雨帶的相關陣風會否持續影響本港。TOPick緊貼風暴消息，為大家帶來最新資訊。

海洋公園及水上樂園暫停開放

有關指定今天使用的水上樂園門票，以及已預約車位、儲物櫃、水上通行證及映灣小屋之安排，請留意水上樂園網站稍後之公布。

香港故宮文化博物館暫停開放

已購買今日入場門票的訪客，所有門票有效期將由受天氣影響當天起計延長180日，持票人士可使用原有門票，於有效期內的任何一日、於門票原訂的同一時段入場參觀。



濕地公園暫停開放

已經預繳今天門票的人士或團體，可於公園恢復服務後聯絡公園票務處，安排退款或更改參觀日期。

教育局停課安排

所有日校今日停課。

迪士尼樂園度假區

樂園暫停開放，迪欣湖活動中心亦暫停開放至另行通知。入園人士可向演藝人員查詢表演節目場次及遊樂設施開放的最新安排，可瀏覽香港迪士尼樂園度假區網頁。

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責任編輯：陳麗娜