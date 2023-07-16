【風暴消息】多條渡輪服務暫停　港航取消傍晚往來海南航班【不斷更新】

▲ 多條渡輪服務暫停，教育局宣布停課（梁偉榮攝）

天文台今晨（16日）改發3號強風信號，預計會在今日日間大部份時間維持。多項服務及航班受影響，香港航空將取消今日傍晚往來海南的航班。

受颱風泰利影響，香港航空以下航班將會取消：

日期 航班編號 航線 狀態 7月17日 HX107 香港至海口 取消 HX108 海口至香港 取消

香港航空呼籲，旅客前往機場前，留意香港航空網站實時「航班狀態」，或於起飛時間4小時前，註冊「航班提示」服務，以短訊/電郵接收航班狀態提示，亦可使用官網「在線諮詢」服務，或「聯繫我們」電話查詢最新航班情況。



香港航空對因受臨時或計劃性的航班變動影響之乘客豁免更改座位、誤機、機票換開和退票費用，此措施僅適用於所有已獲取香港航空確認機位之機票。詳情參考「相關票務安排」。



為了保障乘客行程獲妥善安排，建議乘客於香港航空網站使用「不正常航班改期服務」自助提交改期申請，或於網站提交「退票申請」。乘客若經旅行社購票，須聯繫有關旅行社查詢相關票務事宜。

渡輪服務暫停服務

運輸署表示，因3號強風信號現正生效，以下渡輪服務將會或已經暫停服務：

富裕小輪有限公司

-屯門-東涌-沙螺灣-大澳

坪洲街渡有限公司

-愉景灣-梅窩

翠華船務（香港）有限公司

-香港仔-蒲苔島

-黃石-灣仔及赤徑

-馬料水-塔門

-馬料水-東平洲

--黃石-塔門

教育局亦於清晨宣布，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

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記者：TOPick港聞組