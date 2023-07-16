  • 32°C
香港時間 : 2023716日 (週日) 17:03
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【風暴消息】多條渡輪服務暫停　港航取消傍晚往來海南航班【不斷更新】

社會 16:37 2023/07/16

分享：

分享：

熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

多條渡輪服務暫停，教育局宣布停課（梁偉榮攝）

天文台今晨（16日）改發3號強風信號，預計會在今日日間大部份時間維持。多項服務及航班受影響，香港航空將取消今日傍晚往來海南的航班。

受颱風泰利影響，香港航空以下航班將會取消：

日期航班編號航線狀態
7月17日HX107香港至海口取消
 HX108海口至香港取消

香港航空呼籲，旅客前往機場前，留意香港航空網站實時「航班狀態」，或於起飛時間4小時前，註冊「航班提示」服務，以短訊/電郵接收航班狀態提示，亦可使用官網「在線諮詢」服務，或「聯繫我們」電話查詢最新航班情況。
 
香港航空對因受臨時或計劃性的航班變動影響之乘客豁免更改座位、誤機、機票換開和退票費用，此措施僅適用於所有已獲取香港航空確認機位之機票。詳情參考「相關票務安排」。
 
為了保障乘客行程獲妥善安排，建議乘客於香港航空網站使用「不正常航班改期服務」自助提交改期申請，或於網站提交「退票申請」。乘客若經旅行社購票，須聯繫有關旅行社查詢相關票務事宜。

渡輪服務暫停服務

運輸署表示，因3號強風信號現正生效，以下渡輪服務將會或已經暫停服務：

富裕小輪有限公司

-屯門-東涌-沙螺灣-大澳

坪洲街渡有限公司

-愉景灣-梅窩

翠華船務（香港）有限公司

-香港仔-蒲苔島
-黃石-灣仔及赤徑
-馬料水-塔門
-馬料水-東平洲
--黃石-塔門

教育局亦於清晨宣布，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

記者：TOPick港聞組

相關文章

【風暴消息】風暴泰利最新預測　午夜至明早或掛8號【不斷更新】
今日 16:49
【風暴消息】風暴泰利最新預測　午夜至明早或掛8號【不斷更新】
【風暴消息】強雷雨帶正逐漸靠近　未來一兩小時影響本港
17:39 2023/07/15
【風暴消息】強雷雨帶正逐漸靠近　未來一兩小時影響本港
【風暴消息】各機構營運安排不斷更新　迪士尼戶外設施停運
今日 16:17
【風暴消息】各機構營運安排不斷更新　迪士尼戶外設施停運

你可能感興趣

【風暴消息】風暴泰利最新預測　午夜至明早或掛8號【不斷更新】
今日 16:49
【風暴消息】風暴泰利最新預測　午夜至明早或掛8號【不斷更新】
【風暴消息】強雷雨帶正逐漸靠近　未來一兩小時影響本港
17:39 2023/07/15
【風暴消息】強雷雨帶正逐漸靠近　未來一兩小時影響本港
【風暴消息】各機構營運安排不斷更新　迪士尼戶外設施停運
今日 16:17
【風暴消息】各機構營運安排不斷更新　迪士尼戶外設施停運
香港小輪 幼稚園 學校 運輸 天文台 教育局 東涌 颱風 渡輪

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【奪命意外】醫院升降機故障突上升　6歲女童被夾30分鐘心肺破裂亡
13:57 2023/07/15
【奪命意外】醫院升降機故障突上升　6歲女童被夾30分鐘心肺破裂亡
【風暴消息】天文台：本地風力逐漸增強　天氣逐步轉壞
今日 09:49
【風暴消息】天文台：本地風力逐漸增強　天氣逐步轉壞
【核廢水】港男自測日本零食疑輻射爆標　K Kwong揭真相：無知唔係罪
16:48 2023/07/13
【核廢水】港男自測日本零食疑輻射爆標　K Kwong揭真相：無知唔係罪